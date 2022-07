Pareja fue encontrada muerta en su hogar en Rhode Island y sus hijos están a salvo ¿Qué pasó? Se revela la causa de las muertes de una joven pareja cuyos cadáveres fueron encontrados en su hogar en Rhode Island. Sus hijos estaban en el hogar cuando los padres murieron y no sufrieron daños. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eric y Courtney Huard, una joven pareja, fue encontrada muerta en su hogar en Rhode Island. Sus hijos estaban en el hogar cuando ellos murieron y no sufrieron daños. Los investigadores recién revelaron las causas de sus muertes, asegurando que se trata de un caso de homicidio y suicidio, reporta PEOPLE. Según la policía en Cumberland, Rhode, Island, Courtney Huard, de 42 años, fue víctima de violencia doméstica y fue asesinada por su esposo. Eric Huard, de 51 años, la mató a tiros cuando sus hijos estaban en la casa el 22 de junio. El hombre luego se suicidó. Los niños no sufrieron daños físicos, pero quedan huérfanos después de esta tragedia. Eric se quitó la vida con la misma pistola con la que mató a su esposa. Matthew J Benson, jefe de la policía de Cumberland, expresó en Facebook, que estos tres niños que perdieron a sus padres y las dos familias de los fallecidos, están "devastados por la pérdida de sus seres queridos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eric y Courtney Huard Eric y Courtney Huard | Credit: Facebook Courtney trabajaba como nutricionista y sus seres queridos la recuerdan como una madre amorosa y dedicada a sus hijos. Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a los hijos de la pareja fallecida. Si eres víctima de violencia doméstica, busca ayuda llamando a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales y la línea está disponible a toda ahora y en más de 170 idiomas.

