Este profesor de inglés está robando corazones en las redes ¡WOW! Eric Hendricks se ha convertido en un maestro estrella en las redes sociales con sus divertidas y peculiares clases de inglés como segundo idioma Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erick Hendricks jamás imaginó que su deseo de ayudar a otras personas a comunicarse en el idioma de Shakespeare, lo llevaran a convertirse en todo un rompecorazones en las redes sociales. De la noche a la mañana, Hendricks ha destacado por sus divertidas y creativas clases de inglés, que tienen a miles de seguidores atentos a la lección. De hecho, su galanura le ha ganado el apodo del 'maestro hot' o el más guapo de Tiktok. "Trato de no ponerle atención, eso no es lo más importante. Pero muchas gracias", dijo sonrojado en una entrevista que concedió a la cadena Telemundo. El joven declaró que decidió estudiar el idioma de Cervantes inspirado en su madre, una mujer que a pesar de no hablar español, hacía todo lo posible por comunicarse con las personas inmigrantes con el fin de ayudarles. Por ello, tras darse cuenta de la barrera que existe, Hendricks se empeñó en estudiar para continuar con la enseñanza que le dio su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me di cuenta que hay muchas diferencias, muy pequeñas pero muy importantes entre los dos idiomas, entonces quise compartir esos datos", comentó. "Obviamente estoy pensando en la gente, pero no en la cantidad [de gente]. [Que una persona llegue a verme] es lo más importante". Pero, y este lindo profesor, ¿está soltero? "Estoy feliz", dijo sonrojado. "Tengo compromiso". Eric Hendricks Eric Hendricks | Credit: @aprenderinglesconeric/TikTok Pero bueno, ese compromiso amoroso no es impedimento para seguir deleitándose la pupila y claro, también para aprender inglés, ¡all right!

