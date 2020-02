¿Eres usuario de Samsung y recibiste un extraño texto? La empresa envió a muchos de los celulares de su marca un extraño texto bajo la alerta de find my mobile. ¿Eres uno de ellos? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchos de los dueños de los celulares Samsung recibieron la noche del miércoles un mensaje inexplicable en su teléfono que leía “1 1”. ¿Fuiste uno de ellos? Entonces eres una de las personas que tiene habilitada la función de “localizar mi celular” o find my mobile. Según reportó la BBC, el mensaje llegó a la vez a miles de teléfonos y confundió a los dueños de estos aparatos, a quienes despertó cuando ya estaban dormidos. Muchos llegaron a pensar que sus celulares habían sido hackeados. La alerta fue enviada por accidente, según aseguró una disculpa emitida por Samsung ante el alboroto causado entre los usuarios de su marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Tratando de entender qué había sucedido, muchas personas subieron capturas de pantalla a las redes para ver si alguien podía explicarles qué significaba la alerta de Find My Mobile seguida de dos unos. La notificación llegó a varios modelos, el Galaxy que funciona con la versión 0 y las más recientes Galaxy S, Z-Flip y varias tabletas, al parecer fruto de una prueba interna, según aseguró la compañía que, además de disculparse, tranquilizó a sus clientes diciéndoles que esto no causaría ningún daño en sus dispositivos y que fue algo totalmente involuntario. Image zoom La marca surcoreana también enfrentó críticas el año pasado cuando varias agencias a favor de los consumidores les atacaron por publicidad engañosa ya que sus celulares resistentes al agua no lo eran tanto. Mientras que la casa aseguraba que sus teléfonos tenían una resistencia al agua de IP68, ese nivel de protección no incluiría el agua salada del mar o la que se encuentra en las albercas. Advertisement

