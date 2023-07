¿Cuáles son los equipos favoritos para ganar la Copa Mundial Femenina 2023? Aly Wagner, doble excampeona Olímpica con el Team USA, nos comparte sus predicciones del Mundial de Australia & Nueva Zelanda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estados Unidos Campeón Mundial Femenino 2019 Estados Unidos Campeón Mundial Femenino 2019 | Credit: Alex Grimm/Getty Images En los meses de julio y agosto el deporte tendrá un protagonista indiscutible: el Mundial Femenino 2023. Las 32 naciones participantes ya están listas para iniciar la disputa por el preciado trofeo, que tan solo podrá levantar uno de los equipos. Para los expertos, este será un torneo que dejará mucho para hablar y se anticipa que sea el mejor Mundial Femenino de la historia. Así lo considera Aly Wagner, exjugadora y referente del condecorado Team USA. "La calidad de las jugadoras (y) el nivel de juego está alcanzando nuevos límites cada año. (El fútbol femenino) está evolucionando y sigue mejorando", nos compartió en conversación con People en Español. "Creo que será el Mundial más competitivo que hemos visto … Me emociona que por primera vez, hay siete equipos que pueden pelear por llevarse el trofeo a casa". Sus 132 apariciones con la selección de Estados Unidos, 21 goles en compromisos internacionales y dos títulos olímpicos (Atenas 2004 - Pekín 2008) hacen de Wagner no solo una leyenda del fútbol estadounidense, sino también le han ayudado a transformarse en una de las comentaristas deportivas más respetadas de los medios especializados. Aly Wagner en el Mundial Femenino Estados Unidos 2003 Aly Wagner en el Mundial Femenino Estados Unidos 2003 | Credit: A. Messerschmidt/Getty Images Nadie mejor que esta estrella del soccer femenino para hablar de los países que se perfilan como fuertes candidatos a ganar el campeonato. ¿Logrará Estados Unidos la hazaña de ganar su tercer título consecutivo?, ¿tendremos a un campeón inédito?, ¿será el turno de Latinoamérica de alzar su primera copa? Dale una mirada a las predicciones que nos compartió Aly Wagner para esta esperada edición de la Copa Mundial Femenina. Estados Unidos El equipo de las barras y las estrellas llega a Australia & Nueva Zelanda 2023 con el rótulo de campeón de los últimos dos Mundiales. Esto lo transforma de inmediato en uno de los rivales a vencer. A pesar de que ha perdido a importantes jugadoras por lesiones y de que enfrentará un grupo bastante complicado (Holanda, Portugal y Vietnam), Wagner no descarta al equipo de su país como uno de los favoritos. "Creo que nunca se debe apostar en contra de este grupo, porque siempre está mentalmente preparado para ganar y atento a esos pequeños detalles que hacen diferencia en la Copa Mundial", asegura la exjugadora. "Habrán sorpresas, pero pienso que el equipo de Estados Unidos tiene el talento y las condiciones para ser el primero que consiga el triplete", expresa sobre la posibilidad de conseguir un tercer título consecutivo. Brasil El título de la Copa Mundial Femenina es una de las pocas asignaturas pendientes que tiene el fútbol de Brasil. Australia & Nueva Zelanda 2023 puede ser la oportunidad perfecta para romper ese maleficio y alzar su primera Copa. Para Wagner, una de las razones por las cuales siente que Brasil llega con buenas posibilidades al título es su entrenadora Pia Sundhage, quien tiene una gran experiencia en el ámbito internacional luego de haber dirigido en el pasado a potencias del fútbol femenino como Estados Unidos y Suecia. Alexia Pulletas Alexia Pulletas | Credit: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images España Para Wagner, la selección española es otra de las que llega con pergaminos suficientes como para ser considerada candidata al primer lugar. Gran parte de este favoritismo recae en su estrella Alexia Putellas. "Es la jugadora número uno del mundo", asegura Aly de la catalana, que formó parte de la lista de "Los 50 más bellos" de este año. "Este equipo es muy talentoso, profundo y pueden causar muchos problemas … históricamente han jugado hermoso. Controlaban el juego, pero no podían anotar. Ahora tienen jugadoras que están listas para convertir. Es una proposición peligrosa para sus rivales", explica sobre las razones que hacen de España uno de los combinados a tener en cuenta. Alemania Dos títulos mundiales hacen de las germanas otro de los titanes del fútbol. A pesar de haber estado ausentes de los encuentros finales en las dos ediciones anteriores del Mundial Femenino, esto no significa que se deba descartar al equipo alemán de la baraja de favoritos. "Alemania está muy bien armada para avanzar en este torneo … es un equipo que estará en los titulares", predice la excampeona olímpica. Inglaterra Un tercer puesto en el Mundial de Canadá 2015 ha sido la mejor presentación de las inglesas en las Copas Mundiales, pero la explosión del fútbol femenino en este país europeo ha transformado a la camiseta de los tres leones en una de las más temidas de la actualidad. Haber ganado la más reciente edición de la Eurocopa Femenina en el 2022 es para Wagner, la carta de presentación ideal con la que llegan las inglesas a enfrentar el torneo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Australia No solo es uno de los equipos locales, también cuenta entre su nómina con una de las delanteras más letales del fútbol actual: Sam Kerr. Dos factores que según la opinión de Wagner pueden mover la balanza en favor de Australia. "Tienen un sistema (de juego) que les permite ser más compactas ofensivamente y jugar en el contraataque", explica la exjugadora, añadiendo que es un modelo de juego que se adapta perfectamente al estilo de Kerr. Trofeo de la Copa Mundial Femenina Trofeo de la Copa Mundial Femenina | Credit: Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images Palabras finales "Creo que va a ser una experiencia fantástica, competitiva y entretenida. ¿Es lo que deseamos ver, cierto?", comparte emocionada Wagner. "Desde el 2019 hemos tenido cuatro años en los que el juego de las mujeres ha crecido masivamente… El mundo tiene un talento increíble y también se está invirtiendo en las jugadoras", concluye la excampeona olímpica, quien estará debutando en 2024 como empresaria en la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) con su propio equipo Bay FC.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cuáles son los equipos favoritos para ganar la Copa Mundial Femenina 2023?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.