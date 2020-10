Close

Entrenador de fútbol arrestado por violar a una , NY,adolescente de 16 años de su equipo Entrenador de fútbol en Long Island, NY, enfrenta cargos por violar a una adolescente de 16 años que jugaba en su equipo. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Caso de abuso sexual en Long Island, NY, causa conmoción. Un entrenador de fútbol fue acusado de violar a una jugadora de 16 años de su equipo. Según las autoridades, el hombre violó a la adolescente en dos ocasiones el verano pasado. Sean Johnsen, de 35 años, residente de Valley Stream, entrenaba al equipo de fútbol del club del condado de Nassau. El hombre ha sido acusado de tener "contacto inapropiado" con una adolescente de 16 años el pasado 17 de agosto y 21 de agosto, reveló la policía del condado de Nassau. Johnsen enfrenta cargos por violación, por cometer un acto sexual criminal y poner en peligro el bienestar de una menor de edad. Image zoom Sean Johnsen | Credit: Nassau County Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El juez Paul Meli le puso una fianza en efectivo de $50,000. El abogado del entrenador, Matin Emouna, aún no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso. Johnsen tendrá que presentarse ante la corte en Mineola el próximo miércoles. El entrenador estaba a cargo de un equipo con jugadores menores de edad, que tenían entre 14 y 19 años.

