Les entregan el cuerpo de su padre y al abrir el ataúd encuentran a otra persona El cuerpo de un extraño llegó en el ataúd que estaba destinado para el señor Natividad Nati Córdova. Hasta traía puesta su camiseta de la selección mexicana. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una familia mexicoamericana está que no cabe de la rabia y la indignación luego de que el día en que se preparaban para el funeral de su querido padre, abuelo y bisabuelo, el señor Natividad Nati Torres Córdova, encontraran dentro del ataúd a un extraño que hasta iba vestido con la ropa de su querido patriarca. Los hechos ocurrieron en Texas luego de que Don Nati, como lo conocían muchos, falleciera de cáncer de páncreas en mayo pasado. El señor había pasado las últimas dos semanas de su vida rodeado de sus seres queridos, según explica KPRC-2, una filial de CNN en Houston. La familia contrató los servicios de Santana Funeral Directors, de Houston, para realizar los funerales, pero el día del servicio se llevaron la sorpresa de su vida cuando María Vázquez, una de las hijas de Córdova, abrió el ataúd para encontrar el cuerpo de un extraño, que incluso iba vestido con la camiseta de la selección mexicana, el equipo de fútbol de su padre. "Cuando te acercas al ataúd para decirle [a tu padre] 'te amo' antes que nadie y tocas a la persona equivocada que lleva puesta las ropa de tu papá… no está bien", dijo destrozada y con lágrimas en los ojos su hija al ser entrevistada por dicha cadena. Eventualmente el cuerpo de Don Nati llegó dos horas después de lo planeado, cuando empleados de la funeraria fueron a buscarlo, pero este no estaba preparado para el servicio. "En lugar de tener buenas memorias de un funeral perfecto de nuestro papá, porque él se merecía lo mejor, tenemos esta pesadilla", exclamó Susana Montelongo, otra de las hijas del fallecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia asegura que después de lo ocurrido la funeraria les devolvió su dinero, pero ahora preparan una demanda. Asimismo expresan que les hubiera gustado que los empleados del lugar hubiesen mostrado un poco de remordimiento ante la inconcebible confusión. "Siempre hemos creído en servir a nuestras familias", dijo por su parte Arnold Alanís, director de Santana Funeral Directors a dicha televisora. "De vez en cuando hay algún problema con alguna familia, pero no estamos en libertad de discutir eso. Lo siento por ellos, están en duelo por la pérdida de un ser querido". Sobra decirlo.

