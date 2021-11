Así fueron los funerales y el entierro del actor Octavio Ocaña El cuerpo del actor mexicano Octavio Ocaña fue velado y sepultado en su natal Villahermosa, en Tabasco, con la presencia de amigos, familiares y actores que se llegaron a darle el último adiós. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entierro de Octavio Ocaña Entierro de Octavio Ocaña | Credit: berthaocaa/Instagram El cuerpo del actor Octavio Ocaña, quien fuera conocido por su papel de Benito Rivers en la serie televisiva mexicana Vecinos, fue velado y luego sepultado en su natal Villahermosa, en Tabasco, con la presencia de amigos, familiares y actores que se llegaron a darle el último adiós. Según reportó la estación de radio mexicana Xevt - Xhvt en Twitter, el cuerpo del actor fue primero velado el sábado en una funeraria ubicada en el Estado de México. En el velatorio estuvo presente el director general corporativo de comunicación del Grupo Televisa, Rubén Acosta Montoya, y otras personas del mundo de la televisión y la actuación. A la salida del velatorio, los presentes entonaron la canción "Amor eterno", de Juan Gabriel. Luego el cuerpo del actor fue trasladado a Tabasco, donde fue enterrado este lunes en el Recinto Memorial de Villahermosa. En esa ciudad, a la que el cuerpo llegó sobre las 22:00 horas, lo esperaron más de 1,300 personas, según dio a conocer Milenio. Los fans llevaron carteles donde enviaban mensajes de aliento a los familiares, y muchos entonaron "México lindo y querido" y "Las mañanitas", en honor a la memoria del actor, que este 7 de noviembre cumpliría 23 años. Durante el entierro, muchas personas pidieron justicia por la muerte de Ocaña, que hasta ahora sigue siento una incógnita. "Esto es un hasta luego, mi amor. Allá vamos contigo mi rey, esperános. Esperános, papito chulo. Gracias por tanto amor. Gracias. Como los grandes rey con corona", dijo Ana Lucía, la madre del joven fallecido durante el entierro, de acuerdo con un reporte de TV Azteca. El cuerpo de Ocaña fue enterrado junto a una playera de fútbol y un rosario que su familia colocó encima del ataúd. El joven actor falleció el pasado viernes por causas aún no esclarecidas. Según la Fiscalía General de Justicia de México, Ocaña "perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza, y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta que conducía, misma que fue hallada en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza". Por su parte, un informe del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli dice que el protagonista de Vecinos no murió en el acto ni tampoco en el lugar del disparo, sino que recibió apoyo del personal de emergencias en primeros auxilios en el Hospital de Lomas Verdes, Estado de México. También indicaron que había unas personas a bordo de una camioneta Jeep color gris que portaban un arma de fuego y que "en su intento por huir, el conductor de la camioneta particular se impactó y fue encontrado lesionado con un arma de fuego en la mano". Por el momento las autoridades siguen investigando el suceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor Eugenio Derbez, al igual que otras celebridades, expresó su indignación por la muerte de Ocaña. "La violencia, una vez más, nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz, Benito", dijo.

