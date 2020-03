Enrique Iglesias está de luto por el fallecimiento de Carlos Falcó a causa del coronavirus El marqués de Griñón, Carlos Falcó, pierde la vida tras dar positivo al coronavirus en un hospital de España. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Enrique Iglesias ha sido afectado por el coronavirus luego de que esa enfermedad cobrara la vida del padre de su hermana Tamara Falcó. De acuerdo a reportes, el Marqués de Griñón y de Castel-Moncayo, Carlos Falcó, falleció el viernes luego de dar positivo al coronavirus. Falcó, de 83 años de edad, se encontraba ingresado en el hospital Fundación Jiménez Díaz, en España, en estado de gravedad en la unidad de cuidados intensivos. Según el diario El Independiente, el marqués había llegado al nosocomio hace una semana con antecedentes de salud previos, por lo que pertenecía al grupo de alto riesgo de la enfermedad. Image zoom Unas horas antes de su muerte, su hija Tamara publicó una fotografía del recuerdo en su cuenta de Instagram, donde expresó su amor por su progenitor celebrando el día del padre retrasado en España. “Papi, tú no tienes [Instagram] pero como siempre te enteras de todo lo que hago, [quiero] que sepas que te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear”, escribió junto a una imagen de pequeña en brazos de su padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El empresario vinícola estuvo casado con la madre del cantante, Isabel Preysler, por unos cinco años durante la década de los años 80. Actualmente compartía su vida con su actual esposa Esther Doña, quien permaneció pendiente de su salud. De acuerdo al Ministerio de Salud, España sobrepasa los 21,000 casos de personas infectadas con coronavirus, y hasta el momento se reportan más de mil muertos. España se encuentra en toque de queda obligatorio desde hace varios días y las autoridades, según el diario El País, han recibido más de 30,000 denuncias y han detenido a más de 300 personas por circular en la calle sin justificación. Advertisement

