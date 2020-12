Close

Enfermero que recibió vacuna contra COVID-19 da positivo días después, ¿qué pasó? “No es nada inesperado”. Mira lo que dicen los expertos sobre lo que podría haber pasado y las recomendaciones que hacen a quienes reciben la vacuna. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un enfermero dio positivo de coronavirus apenas unos días después de haber recibido la vacuna contra esta enfermedad en San Diego, CA. Matthew W., de 45 años, recibió la primera dosis de la vacuna preparada por Pfizer-BioNTech el pasado 18 de diciembre. Seis días después de realizar un turno en la unidad de emergencias de su centro sanitario sintió escalofríos, dolor muscular y fatiga. Un día después de Navidad, una prueba en el hospital confirmó que era positivo de coronavirus, informó el canal local de ABC. Image zoom Credit: Justin Tallis - Pool / Getty Images De acuerdo con expertos como el Dr. Christian Ramers, especialista en enfermedades infecciosas de los Family Health Centers de San Diego, lo sucedido no es una sorpresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No es nada inesperado. Si trabaja con los números, esto es exactamente lo que esperaríamos que sucediera si alguien estuviera expuesto”, dijo a ABC. Explicó que es posible que Matthew se haya infectado antes de recibir la vacuna, ya que el período de incubación puede ser de hasta dos semanas y que, los ensayos clínicos indican que a la vacuna le toma 10 a 14 días para comenzar a desarrollar la protección en el sistema. Ramers sostuvo que conoce casos similares en otros centros de salud en los que personal se infectó alrededor del momento en que recibieron la inyección. “Creemos que esa primera dosis le da alrededor del 50 por ciento y necesita esa segunda dosis para llegar al 95 por ciento”, dijo el experto. “Se oye a los profesionales de la salud ser muy optimistas acerca de que será el principio del fin, pero será un proceso lento, de semanas a meses”, agregó. Por eso insistió en la importancia de usar la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y otros protocolos de limpieza, incluso después de recibir la vacuna. En un mensaje en sus redes sociales el mismo día que recibió la vacuna, Matthew dijo que sólo sintió dolor en el brazo durante un día y no tuvo otros efectos secundarios. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

