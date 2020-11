Close

"No es un adiós": Enfermero mexicano con COVID-19 se despide con desgarrador video Sergio Humberto Padilla colgó su mensaje en redes para decirle 'hasta luego" a su familia antes de ser entubado...pero la vida tenía otros planes para él ¿has visto el video? Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El desgarrador video de un enfermero mexicano que quiso despedirse de amigos y familiares antes de ser entubado y conectado a un respirador artificial por encontrarse enfermo de COVID-19 está sacudiendo a las redes. En el clip se observa a Sergio Humberto Padilla, un trabajador de la salud que laboraba en Chihuahua, México y que fue entubado el pasado 5 de noviembre. Tristemente, a unas horas de su despedida, Padilla falleció. “Bueno, pues llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial. Quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver, estoy seguro que voy a volver en unos días en lo que me recupero, primeramente Dios”, expresó Padilla intentando tomar aliento y con voz apenas audible. "No es un adiós, estoy seguro de que voy a volver en unos días. Los volveré a ver, amigos, familia, los amo y yo sé que van a estar doblando [la] rodilla por mí", agregó el enfermero desde su cama de hospital en lo que él esperaba que sería una breve ausencia. Según MVS Noticias en México, Padilla tenía solo 28 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

