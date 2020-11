Close

Enfermero hispano comparte en emotivo video sus últimas palabras antes de morir de coronavirus Sergio Humberto Padilla Hernández, un enfermero de 28 años que murió de coronavirus, dijo en un emotivo video antes de fallecer: "Los amo y están en mi corazón". Esto fue lo que reveló sobre la enfermedad. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un enfermero mexicano de 28 años grabó un emotivo video antes de morir de coronavirus. Sergio Humberto Padilla Hernandez, quien trabajaba en el hospital Angeles Cuauhtémoc, murió el 6 de noviembre, horas después de ser conectado a un respirador por su falta de oxígeno, reveló su familia. Una cuenta de GoFundMe ha sido creada para ayudar a su familia durante este difícil momento. Allí los primos de Hernández contaron que el enfermero decidió grabar un video despidiéndose porque ya había perdido a su hermana Dolores, de 30 años, quien también falleció debido a la COVID-19 en agosto. "Temiendo lo peor, Sergio decidió compartir un conmovedor video en Facebook despidiéndose de sus seres queridos". Image zoom Sergio Humberto Padilla Hernandez | Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llegó la hora de la verdad", dice en el video de 58 segundos de duración. "Voy a ser sometido a una entubación traqueal. Quiero que pase lo que pase, que sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver, estoy seguro de que voy a volver. En unos días me recupero primeramente Dios, y vamos a salir adelante. Los volveré a ver amigos y familia. Los amo y yo sé que van a estar orando, doblando rodillas por mí". Según su primo, el enfermero ya había perdido el 90 por ciento del funcionamiento de sus pulmones cuando grabó el video. "Primero que nada, Sergio era un amoroso padre para su hijo Sergio III y un amoroso esposo. Sergio vivió su vida al máximo. Era un católico devoto y le apasionaba ayudar a otros", cuenta su primo Arturo Hernandez en la página de GoFundMe. "Sergio trabajó incansablemente, dedicando su vida a ayudar a aquellos afectados por el virus durante esta pandemia que afectó muy duramente al estado de Chihuahua, donde vivía". La familia del enfermero contó a CNN que él inicialmente se tomó un descanso del trabajo para cuidar a su madre y sus dos hermanas, quienes se enfermaron de coronavirus en julio, pero regresó al hospital en septiembre después de que una de sus hermanas muriera por la COVID-19. Tras ayudar a sus familiares y a otros pacientes durante su lucha contra esta enfermedad, él también la contrajo y falleció. Que en paz descanse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Enfermero hispano comparte en emotivo video sus últimas palabras antes de morir de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.