Enfermero de Texas acusado de matar a 4 pacientes inyectándoles aire tras cirugías cardíacas William George Davis, un enfermero de un hospital de Texas de 37 años, fue acusado de matar a cuatro pacientes inyectándole aire en las arterias mientras se recuperaban de operaciones cardíacas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William George Davis William George Davis | Credit: SMITH COUNTY JAIL William George Davis, un enfermero de un hospital de Texas de 37 años, fue acusado de matar a cuatro pacientes inyectándole aire en las vías arteriales mientras se recuperaban de cirugías cardíacas. Un funcionario de la corte del condado de Smith declaró a People que Davis, empleado del Hospital Christus Trinity Mother Frances, en la ciudad de Tyler, fue despedido en 2018. La policía destacó en la declaración del arresto que en varias ocasiones Davis fue visto en imágenes de vigilancia ingresando a las habitaciones de pacientes que se recuperaban de operaciones cardíacas. Luego de esas visitas, sus condiciones empeoraron abruptamente. "Resulta que un hospital es el lugar perfecto para que un asesino en serie se esconda", dijo fiscal del condado de Smith, Jacob Putman, durante las declaraciones de apertura del juicio. William George Davis William George Davis | Credit: SMITH COUNTY JAIL Según AP, el Dr. William Yarbrough testificó que los escáneres cerebrales mostraron que el daño cerebral de los pacientes fue causado por el aire y descartó problemas de presión arterial y cualquier otra causa del daño que no sea la inyección de aire. Las víctimas fueron identificadas como John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenaway y Joseph Kalina, quienes murieron entre 2017 y 2018. Por su parte el Dr. William Turner, cirujano cardíaco del hospital que trató a Greenaway, Kalina y Lafferty, testificó que el aire ingresó al cerebro de Greenaway a través de la línea arterial, un tubo delgado y flexible que se coloca en una arteria que permite a los profesionales médicos controlar la presión arterial y tomar muestras. También dijo que era "inconcebible" que el aire hubiera podido entrar al cerebro de Greenway durante la cirugía, informó el Tyler Morning Telegraph. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El canal local KLTV detalló que el fiscal Chris Gatewood dijo que el motivo de Davis era "simple". "Le gusta matar a la gente. Le gustaba ir a las habitaciones e inyectarles aire. Si miras el video sobre Kalina, se puso al final del pasillo y miró esos monitores y esperó. Eso es porque le gustó", sostuvo. La AP indicó que los fiscales planean solicitar la pena de muerte durante la fase de sentencia del juicio, que comenzó el miércoles.

