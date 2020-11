Close

Enfermera describe “horribles” condiciones de la sala a la que manda pacientes de COVID-19 a "morir" “Vi morir a mucha gente que sentí que no debería haber muerto”, reveló entre lágrimas Lawanna Rivers sobre "el pozo", nombre dado al espeluznante lugar por el personal de un hospital en Texas. Los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una enfermera describió las supuestas condiciones "horribles" de la sala en la que los pacientes con los casos más graves de COVID-19 son enviados antes de morir en un hospital de Texas. Lawanna Rivers reveló en un video en sus redes sociales que durante el tiempo que trabajó en el Centro Médico Universitario de El Paso descubrió la existencia de un lugar llamando "el pozo" al que, aseguró, se envían a los pacientes en peores condiciones, que supuestamente reciben tratamiento mínimo y se les hace un esfuerzo limitado para reanimarles. Image zoom Lawanna Rivers | Credit: Facebook "Vi morir a mucha gente que siento que no debería haber muerto. Esa tarea allí me quebró. Me pusieron en lo que se llama un 'pozo', y en este pozo había ocho pacientes, todos positivos de Covid. En mi primer día de orientación me dijeron: 'Cualquier paciente que vaya al pozo, solo sale en una bolsa para cadáveres'", dijo Rivers entre lágrimas en un video de Facebook Live de casi 50 minutos compartido el pasado 7 de noviembre. “De todos los que teníamos allí, no hay ni uno paciente que lo logró". En su video, Rivers también acusó al hospital de supuestamente no tratar a los pacientes con COVID-19 con la suficiente diligencia. Image zoom Credit: Google Maps También afirmó haber sido testigo de un trato preferencial para la esposa de un médico, que asegura era la única sobreviviente de COVID-19 en ese piso. "La enfermera que me orientó tenía una paciente, la llamaban la paciente 'VIP', era la esposa de un médico", dijo Rivers. “Hicieron todo lo posible por esa mujer, no hubo nada que no hicieran por esa mujer. ¿Y adivina qué? Fue la única paciente que salió viva de esa UCI ". Ante las fuertes acusaciones de Rivers, el hospital respondió que "no puede verificar completamente los hechos expresados", según la estación local KVIA-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Identificamos y simpatizamos con el difícil costo físico y emocional que esta pandemia tiene sobre miles de trabajadores de la salud aquí y en todo nuestro país. Esta enfermera itinerante en particular estuvo en UMC brevemente para ayudar a El Paso a enfrentar el aumento de pacientes con COVID-19", se lee en el comunicado. El Paso se encuentra entre las ciudades más afectadas de Texas, en la que actualmente se registran 33,935 casos activos y 1,111 personas hospitalizadas, 300 de ellas en la unidad de cuidados intensivos y 199 con respiradores. El número de muertos por virus en El Paso es de 769, según el canal local Fox 14. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

