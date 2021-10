¡Enfermera pierde trabajo al compartir foto recién nacido con intestinos fuera en redes! El bebé padecía gastrosquisis : "Mi noche iba bien hasta que BOOM", escribió sobre la foto del pequeñín enfermo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sierra Samuels, una enfermera en el Jacksons Memorial Hospital de la ciudad de Miami, fue despedida de su puesto después de postear imágenes en sus redes de un bebé recién nacido en la unidad neonatal de cuidados intensivos con los intestinos fuera de su cuerpo. La enfermera arriba mencionada compartió dos fotos del bebé en sus historias de Instagram desde dentro del NICU a primeros del mes pasado, según informaron las estaciones locales de televisión WSVN y WFOR. "Mi noche iba muy bien hasta que BOOM", escribió, "se supone que tus intestinos van dentro, no fuera, bebé", añadió sobre la foto del bebe enfermo. También añadió el nombre de la condición: gastrosquisis, un defecto de nacimiento en el que los intestinos del bebé salen del cuerpo a través de un orificio junto a su ombligo. gastrosquisis bebé Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de semanas de investigaciones acerca del suceso, el pasado jueves el hospital cesó en su puesto a Samuels: "Proteger la privacidad de nuestros pacientes es una de nuestras prioridades en el Jackson Health System. Cualquier violación de privacidad es tomada muy en serio e investigada en profundidad", anunció un portavoz de dicho hospital. "Tan pronto nos enteramos de lo que había sucedido, dimos de baja a nuestra empleada hasta completar la investigación". gastrosquisis bebé Credit: Getty Images Samuels había sido enfermera en este hospital desde el año 2016, reportó WFOR. El centro confirmó a la anglosajona PEOPLE que la mamá del pequeño fue notificada acerca de lo que había sucedido con su pequeño.

