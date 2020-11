Close

Enfermera acusada de la muerte de 8 recién nacidos que estaban bajo sus cuidados En silencio, Lucy Letby, de 29 años, escuchó los 8 graves cargos de los que se le acusa por la muerte de 5 niños y 3 niñas. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Quien observara el rostro de Lucy Letby, una enfermera de solo 29 años, que trabajaba en una unidad de cuidados para recién nacidos en un hospital de Inglaterra, nunca sospecharía que la mujer essospechosa de la muerte de 8 bebés que estaban bajo su cuidado y que fallecieron en circunstancias misteriosas. Letby fue arrestada este martes en la ciudad de Chester bajo acusaciones de haber dado fin a las vidas de 8 bebés y de intento de homicidio de otros 10. Los hechos se remontan al período entre 2015 y 2016 cuando la mujer laboraba en el Countess of Chester hospital y donde ocurrieron los fallecimientos de 17 menores bajo circunstancias sospechosas, pero la investigación no comenzó sino hasta 2017. Luego de un año de investigaciones la mujer fue detenida en junio de 2018 y nuevamente en junio de 2019. En ambas ocasiones logró salir libre bajo fianza. Lucy Letby, actualmente de 29 años, está acusada de la muerte de 8 recién nacidos e intento de homicidio de 10 más: Image zoom Credit: SWNS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero parece que la tercera es la vencida: al ser detenida este martes la enfermera no volvió a salir más y permanece detenida, según informan múltiples fuentes en Inglaterra. En silencio y desde la cárcel de Chester, donde permanece encerrada, Letby escuchó los 10 graves cargos de los que se le acusa por la muerte de 5 niños y 3 niñas recién nacidos mientras le fueron dictados por medio de videoconferencia. Su abogado Richard Thomas permaneció a su lado. "Las familias [de las víctimas] están sobrecogidas por las noticias y hay emociones encontradas", expresó por su parte Neil Fearn, un abogado que representa a varias de las familias de los recién nacidos fallecidos, en declaraciones recogidas por The Guardian. "Las familias tienen esperanzas ahora de que finalmente podrán empezar a enterarse de lo que ocurrió en los primeros -y últimos- días de las vidas de sus hijos".

