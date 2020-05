Lo que tienes que saber sobre la rara enfermedad que se está presentando en niños con coronavirus Las autoridades de salud en Estados Unidos están adviertiendo sobre extraños síntomas que pueden presentarse en casos de niños diagnosticados con la COVID-19. Mira los detalles aquí. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Más de una docena de niños y adolescentes en Nueva York con coronavirus han sido hospitalizados luego de haber mostrado síntomas asociados al misterioso síndrome de Kawasaki que provoca inflamación en los vasos sanguíneos, entre otros males. Quince de los niños entre las edades de 2 y 15 años tenían los mismos síntomas que también presentaron otros pacientes en países europeos, entre ellos inflamación de las arterias coronarias, según indica un reportaje del diario The New York Times. El boletín del periódico estadounidense señala que la mayoría de los niños enfermos tenían fiebre y muchos también sarpullido, vómito y diarrea. Además, desde que fueron ingresados al hospital empezando a mediados de abril, cinco necesitaron estar conectados a un respirador para ayudarlos a respirar. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay algunas descripciones extrañas recientes de niños en algunos países europeos que han tenido este síndrome inflamatorio, que es similar al síndrome de Kawasaki, pero parece ser muy raro", dijo la doctora Maria Van Kerkhove, científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una rueda de prensa la semana pasada. Aunque "el espectro completo de la enfermedad aún no se conoce", el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Oxiris Barbot, instó a los padres a llamar a un médico inmediatamente si uno de sus hijos presenta síntomas como fiebre, sarpullido, dolor abdominal o vómitos. Image zoom Según un reportaje del canal de televisión WNBC-TV, se cree que en el Hospital de Niños Mount Sinai Kravis se han tratado a algunos pacientes con esta enfermedad; algunos de estos habían desarrollado problemas cardíacos y de presión arterial baja. "Hasta ahora, por lo que entendemos, esta es una complicación rara en la población pediátrica que creen que está relacionada con la COVID-19", dijo el comisionado de salud estatal, el médico Howard Zucker. "Lo estamos siguiendo muy de cerca". Según el rotativo, pediatras en Italia, el Reino Unido, Francia y España han informado sobre decenas de casos de niños que presentaron este tipo de síntomas en sus países.

