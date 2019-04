Encuentran el cuerpo de una madre hispana de 26 años que desapareció hace dos meses en Texas Autoridades de Gran Prairie, Texas, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Weltzin Garcia Mireles, una madre de 26 años que desapareció el 5 de febrero pasado. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Autoridades en Grand Prairie, Texas confirmaron este lunes que el cuerpo sin vida hallado en un lago de la zona es el de Weltzin Garcia Mireles. La joven hispana de 26 años y madre de dos niños desapareció el pasado 5 de febrero después de interponer una denuncia en contra de su marido. El cadáver fue encontrado en el lago Mountain Creek por una persona que navegaba en kayak. Dicho lago es cercano al hogar en Grand Prairie que compartía la fallecida con su marido, Alfonso Hernández, quien desapareció junto con ella y cuyo cadáver fue encontrado el 17 de febrero flotando en el lago White Rock, ubicado a 22 millas de la zona. El forense de Dallas se determinará ahora la causa de muerte de la joven madre, según confirma el diario local Dallas Morning News. A finales de enero las autoridades emitieron una orden de arresto en contra de Hernández quien al parecer tenía un historial abusivo, luego de que Garcia Mireles interpusiera una demanda en su contra por agresión. Según Atziry Mireles, melliza de la fallecida, la mañana de su desaparición Hernández envió un mensaje de texto a la familia pidiendo perdón y esa fue la última vez que supieron de él. La joven también explicó que su hermana se había mudado con su niña de 6 años y su niño de 3 a casa de una prima después de tener múltiples disputas con su pareja. La familia se percató de la ausencia de la pareja cuando descubrieron el auto abandonado de Hernández en las cercanías del lago White Rock. Su cuerpo fue encontrado el 17 de febrero y tanto su familia como la de su desaparecida esposa se unieron para crear una página de GoFUndMe y ayudar con los gastos de sus funerales: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todavía están buscando a mi hermana, pero creen que está muerta. Me niego a pensar eso, en realidad, creo que alguien se aprovechó de la situación de mi hermana, alguien que sabía de su incidente de violencia doméstica y aprovechó la oportunidad para quitarle la vida a ella y a Alfonso, y lo sé porque las cosas simplemente no encajan”, escribió el 17 de marzo en un post Atziry Mireles en la página de Facebook dedicada a la búsqueda de su hermana y donde constantemente se subían mensajes y fotos con la intención de encontrarla. “Muchas muchas cosas checamos los mensaje de texto de mi hermana y Alfonso y estaban resolviendo las cosas, él quería mucho a mi hermana y quería tener una familia, nunca lastimará a su familia de esta manera”. “Una vez que [la Policía de Dallas] complete su investigación nosotros cerraremos la nuestra también”, comentó respecto a ambos fallecimientos Mark Beseda, portavoz de la policía de Gran Prairie sobre el estado de las averiguaciones. Los hijos de la pareja fueron colocados temporalmente bajo la protección de servicios infantiles y posteriormente entregados a la familia de Mireles que por ahora cuida de ellos. EDIT POST

