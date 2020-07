Encuentran cuerpo de un tercer soldado de Fort Hood, la base donde desapareció Vanessa Guillén El cuerpo de Mejhor Morta, de 26 años y proveniente de Pensacola, Florida, fue encontrado este martes en un lago próximo al fuerte ubicado al sur de Dallas. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El fuerte de Fort Hood en Texas, donde desapareció la soldado Vanessa Guillén, vuelve a ser el centro de las miradas. Este martes autoridades reportaron el descubrimiento de un cuerpo en la zona que rodea al fuerte militar convirtiéndose así en la tercera vez que se descubren los restos de un soldado perteneciente a dicha base en menos de un mes. Según fuentes oficiales Mejhor Morta, de 26 años y proveniente de Pensacola, Florida, fue encontrado este 17 de julio en un lago próximo al fuerte ubicado al sur de Dallas. El cuerpo fue encontrado en el embalse del lago Stillhouse Hollow, ubicado a unas 15 millas de Fort Hood, según reporta NBC citando fuentes oficiales. Dicho lago es una reserva acuática que es gestionada por el cuerpo de Ingenieros del Ejército de Fort Worth. Además de los restos de Guillén y los de Morta, el 19 de junio pasado se descubrieron los restos de Gregory Wedel-Morales, otro soldado de Fort Hood que llevaba desaparecido cerca de 10 meses. Fuentes oficiales han calificado dicha muerte de sospechosa. "La familia de los Black Knight está realmente desconsolada por la trágica muerte del soldado Mejhor Morta", exclamó sobre este nuevo descubrimiento el teniente coronel Neil Armstrong, comandante de la 1ra Brigada del 5to Regimiento de Caballería. "Me gustaría enviar mis sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos". Image zoom Fort Hood Press Center SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Morta ingresó al Ejército en septiembre de 2019 como mecánico de vehículos de combate Bradley. Desde mayo de 2020 estaba asignado al 1er Batallón del 5to Regimiento de Caballería, 2da Equipo de Combate de Brigada Blindada, según un comunicado de Fort Hood. En vida recibió la Medalla al Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo, la Medalla al Servicio de la Defensa Nacional y la Banda de Servicio en el Ejército. Este descubrimiento ocurre luego de que el pasado 20 de junio se descubriera el cuerpo de la soldado Vanessa Guillén, desaparecida el 22 de abril luego de ser vista por última vez trabajando en la armería que se ubica dentro de Fort Hood. Su familia encabeza ahora un movimiento nacional que pide justicia para la joven de 20 años, mientras que el ejército ha anunciado una comisión militar especial que revisará el caso. La única sospechosa que queda con vida permanece bajo custodia de las autoridades.

