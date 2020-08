Hallan a hombre y mujer hispana sumergidos en un SUV en Boston: estaban desaparecidos Tatianna Morales y Djovany Pierre, ambos de 21 años fueron encontrados en un auto sumergido frente a la bahía de Boston; se conocieron recientemente. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de dos jóvenes de 21 años desaparecidos hace un par de días en Boston se encuentra viviendo una verdadera pesadilla luego de que sus cuerpos fueran encontrados dentro de una camioneta SUV sumergida en un canal, al parecer sin motivo aparente. Tatianna Morales y Djovany Pierre, desaparecieron el pasado 11 de agosto. La familia de la joven hispana se percató de que algo andaba mal cuando ella no llegó a recoger a su hijo de 9 meses a la casa de su padre, quien lo estaba cuidando. Este lunes la policía confirmó que buzos de la policía de Massachusetts y personal del Departamento de Bomberos localizaron y rescataron el vehículo que se encontraba en el vecindario de Roxbury, a unos 40 pies de profundidad y a 15 pies del muelle en el canal Reserved, según informa WCVB-5, en Boston. El cuerpo de la joven madre fue liberado antes de sacar el vehículo del agua, pero el de Pierre tuvo que ser liberado del vehículo una vez que este fue llevado a tierra. "No tiene sentido que simplemente haya conducido hacia el agua", explicó Yeison Girón, padre de la criatura y quien fue novio de Morales desde la secundaria, afirmando que conocía a la víctima a la perfección. "Ella no estaba deprimida, no era suicida, ella era muy, pero muy feliz. Llevaba a nuestro hijo a todos lados, gracias a Dios que él no estaba con ella", exclamó el apesadumbrado padre a WHDH, en Boston. Tatianna Morales desapareció el 11 de agosto pasado luego de que no acudió a recoger a su hijo de 9 meses: Image zoom GOFUNDME Djovany Pierre también era papá. Conoció a Morales por Facebook hace unas tres semanas: Image zoom GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún no queda claro qué unía a ambas personas. Se sabe que Morales y Pierre se conocieron por Facebook hace unas tres semanas, pero no eran más que amigos, según se afirma. El día que ambos desaparecieron Morales viajó desde su casa en New Bedford hacia Boston para reunirse con Pierre. Su paradero era un misterio hasta que el martes pasado se descubrió un video de Snapchat que Morales publicó y donde daba pistas de su ubicación. "Da miedo. Él era tan buena persona", añadió por su parte Brendon Hilaire, amigo de Pierre, quien también deja un bebé. "Tenía un buen espíritu, no era del tipo de hacer nada malo, él no tiene el corazón para eso". En GoFundMe las familias y amigos de Tatianna Morales y Djovany Pierre están solicitando donativos para costear sus funerales, mientras las averiguaciones del caso continúan.

