Encuentran sin vida a tres adolescentes en Texas Las autoridades investigan el violento incidente que aparentemente terminó en suicidio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las familias de tres adolescentes en Texas están de luto tras la inesperada y trágica muerte de los jóvenes. Las autoridades de la pequeña ciudad de Crosby, en el Condado de Harris, confirmaron que dos jovencitas de alrededor de 17 años, y un niño de 15, fueron encontrados sin vida la tarde de este martes, informó People. De acuerdo a reportes, uno de los familiares de los fallecidos encontró los cuerpos que mostraban terribles lesiones, además de heridas de bala. Se cree que una de las víctimas asesinó a las otras dos, antes de acabar con su propia vida. "Estos [crímenes] son altamente tensos y muy emotivos", expresó el sheriff Ed González, durante una conferencia de prensa. "Lo sabemos. Nuestras condolencias para las familias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crime Scene Credit: Getty Images Por el momento, no se han revelado los nombres de las víctimas y se desconoce el motivo que llevó al espeluznante crimen. Las autoridades pudieron confirmar que una sola arma fue utilizada para acabar con las tres vidas. González clasificó el incidente como "trágico" y "sin sentido". Los investigadores esperan poder hablar con el dueño de la vivienda donde se llevó a cabo el crimen, quien estaba fuera de la ciudad al momento del incidente, y poder obtener pistas y detalles que logren determinar la causa de la tragedia. Si estás pensando en el suicidio o conoces a alguien que lo considere, llama a la línea de ayuda nacional al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto al 741-741. Para más información, visita suicidepreventionlifeline.org.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran sin vida a tres adolescentes en Texas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.