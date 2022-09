Encuentran los restos de una mujer dentro de maletas en Nueva York El cuerpo descuartizado de una mujer fue encontrado dentro de maletas en un apartamento en Brooklyn. ¿Quién es la víctima? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un cuerpo descuartizado fue encontrado dentro de dos maletas en Nueva York. Las autoridades sospechan que la víctima es una mujer de 22 años. Las maletas fueron encontradas en un apartamento en Brooklyn, reporta el diario The New York Post. En el apartamento la policía encontró sangre y un cuchillo de carnicero. Los restos de la joven fueron encontrados después que guardias de seguridad del edificio donde ella vivía fueron a su apartamento en Cyper Hills a ver cómo estaba porque no la veían desde hace un mes. El novio de la presunta víctima y otro hombre que estaban en el apartamento no dejaron que los guardias entraran, aseguraron fuentes al diario. Los guardias les dijeron que iban a llamar a la policía si no los dejaban inspeccionar el apartamento, localizado en la calle Linwood, cerca de la avenida Atlantic. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police Car Credit: Getty Images Después de que los guardias se fueron, el novio —quien tenía una orden de restricción que le prohibía acercarse a su novia— y su amigo se fueron del apartamento, con una maleta, según fuentes. Los guardias de seguridad encontraron un cuchillo de carnicero en el apartamento, sangre en el baño y un olor fétido, por lo que llamaron al 911, informó la policía. Cuando los policías abrieron dos maletas al lado de la bañadera encontraron los restos de una mujer. En la bañadera también encontraron ropa y otros instrumentos para cortar, además de lo que sospechan que es el pedazo de un dedo. Según las fuentes, el novio de 23 años había ido al apartamento de la joven de 22 años a "buscar sus cosas", violando una orden de restricción que ella había puesto para que él no se le acercara. El médico forense confirmará la identidad de la víctima y la causa de su muerte. Una persona de interés en el caso ha sido identificada y está siendo cuestionada por las autoridades. Según varios vecinos de la joven de 22 años, ella tenía un novio con quien solía tener discusiones frecuentes.

