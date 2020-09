Encuentran los restos de una pareja de California al fondo de un pozo en México Los cuerpos de Ian Hirschsohn y Kathy Harvey fueron encontrados dentro de un pozo tras haber sido víctimas de un robo en una área despoblada de Ensenada, México. Isis Sauceda/Los Angeles Por Isis Sauceda / L.A. and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los cuerpos de una pareja de California fueron econtrados dentro de un pozo en la ciudad de Ensenada, Baja California, México, ubicada a unas cuantas horas de la frontera estadounidense. De acuerdo a las autoridades, los restos de Ian Hirschsohn, de 78 años, y Kathy Harvey, de 73, fueron localizados la semana pasada en el fondo de un pozo en un área despoblada del popular puerto turístico, según reportó la agencia Associated Press. Cuando los familiares de la pareja perdieron contacto con ellos, reportaron su desaparición, según informó People. Robert Harvey aseguró a la cadena CBS que la última vez que estuvo en contacto con su madre fue el 28 de agosto, fecha en la que le envió un mensaje de texto informándole que irían a explorar una mina de oro o visitar una playa. Image zoom Facebook Hirschsohn y Harvey estaban supuestos a regresar a San Diego, CA, tres días después pero nunca llegaron. Sus familiares levantaron las denuncias correspondientes el 2 de septiembre y las autoridades mexicanas iniciaron una investigación sobre su paradero. La pareja de estadounidenses, reportó la cadena ABC, fue asesinada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook El fiscal del estado mexicano, Hiram Sánchez, aseguró que Hirschsohn y Harvey habían sido víctimas de un robo y que sus cuerpos habían sido arrojados dentro de un pozo de 60 pies de profundidad, de acuerdo a un reporte de la Patrulla Fronteriza. Sánchez confirmó que un testigo identificó al sospechoso del crimen, quien fue capturado. La familia de las víctimas aseguró que la pareja había rentado la misma casa en México por los últimos 35 años, y que Harvey realmente estaba disfrutando de su vida tras su retiro como terapeuta física. “Le encantaba caminar y viajar”, comentó su hijo. “Tenía una lista grande de lugares a donde deseaba ir”.

