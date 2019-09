Encuentran restos de una joven madre desaparecida y acusan a su esposo Encuentran los restos de una joven madre desaparecida en California. Las autoridades arrestan a su esposo —a quien ella había denunciado por violencia doméstica— como sospechoso de su asesinato. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía encontró los restos de una madre desaparecida en California y apuntan a su esposo Anthony Gumina, de 44 años, como posible responsable del crimen. “El caso de persona desaparecida de Heather Gumina ahora se ha convertido en una investigación de homicidio“, dice un mensaje de la oficina del alguacil del condado de El Dorado compartido en redes sociales. “Es la peor pesadilla del mundo”, dijo Joanna Russell, la madre de Heather, a la estación KTXL. “Mi hija era una de las personas más generosas y leales que he conocido. Estaré llorando su pérdida por mucho tiempo”. Image zoom El Dorado County Sheriff's Office Heather, de 33 años, era madre de tres niños y fue reportada como desaparecida el 19 de julio. La mujer no había sido vista desde el 16 de julio, cuando salió de un hospital donde la habían tratado por tener una clavícula rota. Las autoridades anunciaron que estaban buscando a Heather y su auto Infinti negro del 2005 que pensaban que ella estaba manejando. Sin embargo encontraron el vehículo abandonado y ella aún no aparecía. Image zoom El Dorado County Sheriff's Office El pasado viernes la policía arrestó a su esposo Anthony Gumina, quien tenía una orden de arresto por violencia doméstica. Las autoridades también buscaron en una zona de Pleasant Valley donde encontraron los restos de Heather. Anthony enfrenta cargos de homicidio en primer grado y está en la cárcel del condado de El Dorado sin derecho a fianza. “Va a ser muy difícil vivir sin ella”, añadió la madre de Heather, “pero sé que ella ya está en el cielo”.

