Encuentran los restos de ejecutivo Las autoridades investigan la muerte de Jake Cefolia, un ejecutivo de 50 años de la aereolínea United, cuyos restos fueron encontrados en un bosque en Illinois. Había sido reportado como desaparecido hace más de un año. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El médico forense del estado de DuPage identificó los restos encontrados en una zona boscosa en Illinois, determinando que pertenecen a Jake Cefolia, de 50 años, un ejecutivo de la aereolínea United que había sido reportado como desaparecido hace más de un año, reporta PEOPLE. Según un comunicado de prensa de las autoridades, los restos de Cefolia fueron encontrados en el parque Waterfall Glen Forest Preserve en Lemont, Illinois, unas 25 millas a las afueras de Chicago. Las autoridades pudieron identificarlo gracias a sus registros dentales. Sin embargo aún están investigando la causa de su muerte. El jefe de la policía de la preserva forestal DuPage, David Pederson, dijo que hasta ahora no hay señales de que esto sea un homicidio, pero siguen investigando su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jake Cefolia Credit: ELMHURST POLICE DEPARTMENT Cefolia fue encontrado colgado de un árbol, reveló Pederson. También se encontraron cerca de su cadáver su billetera, su licencia de conducir y una mochila con varias pertenencias. El ejecutivo fue reportado como desaparecido el 8 de agosto del 2020. Su auto estaba estacionado a las afueras de la reserva natural, pero sus restos no habían sido encontrados hasta ahora, aunque se realizó una intensa búsqueda en el 2020 por esta zona boscosa. Que en paz descanse.

