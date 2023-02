Encuentran a recién nacida abandonada y con la placenta aún colgando del cuerpo en Florida: "Creemos que es hispana" Una mujer escuchó contó que escuchó un ruido como "gatos peleando" en el bosque. Cuando salió a mirar descubrió a la babé con el cordón umbilical pegado y envuelta en una frazada vieja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Florida buscan a los padres de una recién nacida que fue abandonada en una zona boscosa del centro de Florida y que fue dejada en bajas temperaturas y aún con el cordón umbilical colgando. Los hechos se remontan a la madrugada entre viernes y sábado en la zona próxima al parque de casas móviles Regal Loop Mobile Home Park, en la comunidad de Mulberry. Una pareja hizo un llamado al 911 reportando el hallazgo. La mujer contó que a eso de las 2:00 a.m. escuchó algo que parecían "gatos peleándose" y que no le hizo demasiado caso. Pero que cuando el sonido continuó salió de su tráiler y entonces descubrió entre los árboles a una recién nacida. "[La bebé] estaba envuelta en una frazada vieja y aún tenía el cordón umbilical y la placenta colgando [del cuerpo]", informó Grady Judd, alguacil de la policía del condado de Polk en conferencia de prensa. Según dicho oficial se cree que la menor llevaba ahí aproximadamente una hora y media. De acuerdo con la ABC Actions News, en Florida, la persona que encontró a la bebé responde al nombre de Magdalena Gregorio Ordóñez. Esa noche en esa parte de Florida las temperaturas registraban menos de 50 grados Fahrenheit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creemos que es hispana", prosiguió el alguacil al describir a la criatura que al ser descubierta pesaba 6.5 libras. "Es un evento que no vemos a menudo", aseguró Judd. "Porque tenemos leyes de protección para refugio de recién nacidos", explicando que en dicho estado se incita a quienes no pueden hacerse responsables de un menor a llevarlo a sitios como una estación de bomberos o policía. "[La madre de la bebé] no está obligada a reclamar a la niña si no quiere hacerse cargo de ella". afirmó el alguacil en caso de que las noticias lleguen a oídos de quien abandonó a la menor. "[Pero] sí es responsable porque dejó a este menor abandonada en el bosque, aparentemente para que se muriera". Por ahora las autoridades han dado el nombre de Angel Grace Lnu a la bebita. "Es un hermoso ángel", afirmó el policía conmovido. "Por la gracia de Dios que no se murió".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran a recién nacida abandonada y con la placenta aún colgando del cuerpo en Florida: "Creemos que es hispana"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.