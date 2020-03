Encuentran a un niño junto al cadáver de su madre fallecida por el coronavirus El pequeño estuvo cuidando de su mamá hasta que fue descubierta. La mujer era una sanitaria que había sido infectada en su lugar de trabajo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer de 42 años ha sido hallada muerta en su casa de Georgia doce horas después de su fallecimiento. A su lado, inseparable, estaba su hijo, un pequeño entre 4 y 5 años que estuvo cuidando de su mami en esos momentos. El forense del condado de Coweta, Richard Hawk, ha confirmado que la mujer estaba infectada del coronavirus. Según el medio Atlanta Journal el chiquitín se encontraba al lado del cuerpo de su madre cuando el equipo halló el cuerpo sin vida de la sanitaria. Justo la semana pasada una compañera de la víctima también había fallecido por el virus de 48 años. Por ahora no se sabe si el pequeño es portador de dicha enfermedad. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento Estados Unidos ha sobrepasado los casos de Covid-19 a los países que originalmente lo sufrieron como China e Italia, ocupando actualmente el número uno de la lista de los más contagiados. El estado de alarma se extiende por todo el país que se ha convertido en las últimas horas en el epicentro de la pandemia superando las 100 mil víctimas. Advertisement

