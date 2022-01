El cuerpo de un hombre desaparecido, un "héroe" del movimiento de derechos LGBTQ+ de Florida, es encontrado en un vertedero de basura La víctima, Jorge Díaz-Johnston, y su esposo fueron parte de una histórica demanda en el condado de Miami-Dade que condujo a la legalización de los matrimonios igualitarios en el estado de Florida. Es hermano de Manny Díaz, exalcalde de Miami y presidente del Partido Demócrata de la Florida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Diaz-Johnston. TALLAHASSEE POLICE:TWITTER Jorge Diaz-Johnston. TALLAHASSEE POLICE:TWITTER | Credit: Jorge Diaz-Johnston. TALLAHASSEE POLICE:TWITTER Jorge Díaz-Johnston, hermano de Manny Díaz, presidente del Partido Demócrata de la Florida, y uno de los demandantes en el histórico pleito por el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Miami-Dade, fue encontrado muerto el sábado. Díaz-Johnston, de 54 años, llevaba desaparecido desde el 3 de enero cuando su cuerpo fue encontrado en un vertedero de basura del Condado Jackson el sábado por la mañana. Un comunicado de la policía de Tallahassee confirma que los detectives están manejando la muerte de Jorge Diaz-Johnston como un homicidio. Díaz-Johnston fue visto con vida por última vez el 3 de enero. Se emitió una alerta de personas desaparecidas el 8 de enero. Esa misma mañana, los restos de Díaz-Johnston fueron descubiertos en el vertedero sanitario de Springhill en Campbellton, a más de una hora de Tallahassee. Según el comunicado, el cuerpo fue encontrado en una pila de basura que provenía de un área pública en el vertedero de Baker, que se encuentra a dos horas de donde se vio por última vez a Díaz-Johnston. El cuerpo fue identificado formalmente el miércoles. Según El Nuevo Herald, Díaz-Johnston fue demandante en un pleito histórico que condujo a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el condado de Miami-Dade. El pleito legal, informa el periódico, se inició en 2014, cuando la víctima y su esposo, Don Diaz-Johnston, demandaron a la oficina del secretario del condado junto con otras cinco parejas del mismo sexo. La oficina del secretario les había negado las licencias de matrimonio a las seis parejas. Ese año, un juez falló a favor de los demandantes y, un año después, Florida se convirtió en el estado número 36 en permitir que las parejas homosexuales se casen. "Estoy emocionado. He recibido muchos textos y correos de felicitación. Estoy eufórico", le dijo Díaz-Johnston al Herald en julio de 2014. "Llegamos a esto sabiendo que probablemente sería un largo camino. Confiamos en que la justicia prevalecerá y llegaremos hasta donde sea necesario". Diaz-Johnston reciente hizo un doctorado en religión en la Universidad Estatal de Florida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los detectives instan a cualquier persona que pueda tener información a llamar al 850-891-4200, o hacer una denuncia anónima a Big Bend Crime Stoppers al 850-574-TIPS.

