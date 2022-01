Encuentran muerto en su casa a un hombre que tenía más de 100 serpientes Un hombre de 49 años fue encontrado muerto en su casa de Maryland, donde las autoridades encontraron más de 100 serpientes, algunas de ellas venenosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Serpientes Serpientes | Credit: Serpientes/Getty Images Un hombre de 49 años fue encontrado muerto en su casa de Maryland, donde las autoridades encontraron más de 100 serpientes, algunas de ellas venenosas. La oficina del alguacil del condado de Charles dijo en un comunicado que agentes llegaron a la casa después de recibir una llamada de un vecino, quien se mostró preocupado porque no había visto al propietario de la vivienda en aproximadamente un día y cuando se acercó a la casa, vio que estaba tirado en el suelo, de acuerdo con un reporte del canal local WRC-TV. Cuando la policía llegó al lugar, el hombre estaba "tirado en el piso e inconsciente", pero sin "signos evidentes de juego sucio". Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del hombre, pero la oficina del aguacil se mantiene investigando. Dentro de la vivienda las autoridades "más de 100 serpientes venenosas y no venenosas de diferentes variedades en tanques situados en estantes". Serpientes Serpientes | Credit: Serpientes/Getty Images El canal WUSA-TV informó que en total, agentes de control de animales "etiquetaron y pusieron en bolsas" 125 serpientes en la casa. "Nuestro jefe de control de animales dijo que en sus más de 30 años de experiencia, no se había encontrado con este tipo de cosas antes", dijo la portavoz del condado, Jennifer Harris, a WRC-TV. Entre ellas había una pitón birmana de 14 pies de largo, así como serpientes venenosas, lo cual es ilegal en Maryland y despertó el miedo de muchos vecinos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por su parte, las autoridades comunicaron que las serpientes no venenosas serán llevadas a Virginia, mientras que las venenosas serán transportadas a Carolina del Norte, y que los vecinos no tenían de qué preocuparse. "Quiero asegurarle a la comunidad, [y] a todos los que viven en este vecindario, que no hemos visto que ninguna de las no serpientes estuviera debidamente asegurada o que pudiera haber escapado", dijo Harris a WUSA-TV. "Sé que a la gente le preocupaba que pudiera haber algún peligro para las personas que viven cerca, pero en este momento, no hemos descubierto ni determinado que alguna de las serpientes no estuviera asegurada después de la muerte de este caballero", indicó.

