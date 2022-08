Encuentran muerto al periodista mexicano Juan Arjón López, quien estaba desaparecido Tras varios días desaparecido, fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Arjón López. Un nuevo golpe al periodismo en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de agosto de 2022, Juan Arjón López fue visto por última vez en la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, donde desempañaba su labor como periodista independiente a cargo del portal de noticias llamado A qué le temes. Ahora, se da a conocer que su cuerpo fue hallado sin vida e identificado gracias a unos tatuajes y su filiación. "Coincide la persona encontrada en este hallazgo sin vida, con algunos de los tatuajes que teníamos ya documentados respecto al periodista", informó Claudia Indira Contreras, fiscal de la entidad a los medios de comunicación. "Los tres órdenes de Gobierno apoyan a la FGJE Sonora en la apertura de la carpeta que no descarta ninguna línea de investigación". Ante su desaparición, que no fue reportada de manera oficial, brigadas de ciudadanos, algunos de ellos compañeros de la prensa, así como policías y el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, el pasado domingo 14 de agosto, iniciaron tareas de rastreo en zonas desérticas para localizar al hombre de 62 años. También se solicitó ayuda a la población a través de redes sociales. De acuerdo con reportes preliminares, su vehículo fue hallado en la colonia Federal de la frontera de Sonora que colinda con Baja California y límites de Arizona. Por su parte, la fiscal mencionó que, pese a no existir una denuncia formal de su extravío, iniciaron con la búsqueda desde que tuvieron conocimiento del caso por redes sociales, el pasado 15 de agosto. Las investigaciones sobre lo ocurrido continuarán por parte de las autoridades. Juan Arjon Lopez Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Arjón López formaba parte del Grupo de Comunicadores y Periodistas Independientes (GCPI). Forjó una larga trayectoria dentro de algunos medios de comunicación de la zona fronteriza de San Luis Río Colorado. Con este deceso, suman 14 periodistas asesinatos que pierden la vida en México en lo que va de este año.

