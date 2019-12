Niño con autismo desapareció del patio de su casa en Navidad y fue encontrado muerto Encuentran muerto a un niño autista de 5 años que había desaparecido en Michigan en Navidad. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un niño de 5 años con autismo que desapareció del patio de su casa en Michigan el día de Navidad fue encontrado muerto. Beau Brennan Belson fue visto por última vez jugando con otros familiares en el patio en frente de su casa en Six Lakes el miércoles por la tarde. Luego el pequeño desapareció y fue encontrado muerto en un estanque de agua. “Desafortunadamente fue encontrado en un estanque de agua y ya no está con nosotros”, el sargento Kevin Sweeney de la policía dijo a Associated Press. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia”. Image zoom WFSA reportó que no sospechan ninguna actividad criminal en este caso, que al parecer se trata de un terrible accidente. El caso aún sigue bajo investigación y no se ha revelado aún la causa de su muerte. Su familia se percató de que el niño había desaparecido el miércoles en la tarde durante una reunión familiar el día de Navidad y lo reportó a la policía de Michigan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN “Lo que se cree es que se él se alejó de la casa caminando pero nadie sabe en qué dirección se fue”, el sargento David Cope de la policía de Michigan dijo a PEOPLE. Las autoridades comenzaron la búsqueda del pequeño, temiendo que se había escondido en algún bosque cercano. “Cualquier niño de cinco años tendría miedo, pero no sabemos si se está escondiendo o si está en movimiento”, añadió entonces. “Queremos encontrarlo lo antes posible”. La desesperada búsqueda, que incluyó a perros entrenados, un helicóptero y cientos de voluntarios, terminó en tragedia. El niño —que salió de su casa con un pijama de dinosaurios— fue encontrado sin vida en el estanque. Que en paz descanse. Advertisement

Niño con autismo desapareció del patio de su casa en Navidad y fue encontrado muerto

