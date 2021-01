Close

Encuentran muerta a soldado en base militar en Texas tras denunciar que había sido violada La soldado Asia M. Graham le contó a sus familiares que había sido violada. La joven fue encontrada muerta en la base militar Fort Bliss de Texas el 31 de diciembre. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven soldado que confesó a sus familiares que había sido violada, fue encontrada muerta el 31 de diciembre. Asia M. Graham, de 19 años, fue encontrada muerta en la base militar Fort Bliss de Texas. La joven le había revelado a sus familiares que había sido violada por otro soldado en diciembre del 2019. El nombre del soldado acusado de la violación no ha sido revelado. Sin embargo, las autoridades de la base militar Fort Bliss aseguraron a PEOPLE que este individuo tendrá que responder ante la ley si es encontrado culpable de estas acusaciones. Un vocero de Fort Bliss aseguró que el soldado acusado tendrá que presentarse ante un juez militar. La joven contó que el abuso sexual ocurrió a menos de un mes de ser transferida a esa base militar. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su historia recuerda a la de la soldado Vanessa Guillén, quien desapareció de su base militar tras revelar a sus seres queridos que había sido acosada sexualmente por otro soldado. En el caso de Guillén, fue brutalmente asesinada y el hombre acusado de acosarla sexualmente y de asesinarla, el soldado Aaron Robinson, se quitó la vida antes de ser arrestado. Graham denunció la agresión sexual, poniendo una queja oficial en contra de su agresor el 1 de junio del 2020 y revelando que la supuesta violación ocurrió en diciembre del 2019. La denuncia de Graham fue investigada y en octubre del 2020 se registró un acusación formal de agresión sexual en contra de este individuo. El 31 de diciembre del 2020, la joven fue encontrada inconsciente en su cuartel y fue declarada muerta por los oficiales de Fort Bliss. Hasta ahora los investigadores no sospechan que se trate de un homicidio. El caso sigue bajo investigación.

