Encuentran muerta a la joven esquiadora aérea australiana Brittany George luego de estar desaparecida La esperanza olímpica de 24 años, fue encontrada muerta el 27 de enero, a menos de una semana de su desaparición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir GOFUNDME GOFUNDME | Credit: GOFUNDME La esquiadora aérea australiana y esperanza olímpica Brittany George murió, menos de una semana después de que se reportara su desaparición. La joven de 24 años fue encontrada muerta en un vecindario de Brisbane el 27 de enero, la misma área en la que supuestamente fue vista por última vez el 21 de enero, según PEOPLE. La causa de su muerte no ha sido aun confirmada pero algunos medios aseguran que se trata de un suicidio. El Servicio de Policía de Queensland inicialmente emitió una búsqueda urgente, luego de que los miembros de la familia revelaran una condición médica y que la desaparición estaba "fuera de lugar", según 7News AU. George, quien fuera miembro del Instituto Olímpico de Invierno de Australia, de 2017 a 2020, participó en las principales competencias de todo el mundo hasta que una lesión en la espalda acabó con sus sueños olímpicos. Anteriormente habló sobre años de problemas de salud mental antes y después de la lesión que terminó con su carrera. En octubre, apareció en el podcast Coaching the Mind y habló sobre su difícil transición alejada de los deportes. "Literalmente ha sido toda mi vida, he sido 'la atleta' desde que tenía 2 años hasta que tenía 20 o 21", dijo en el programa. "No tenía una identidad. Me etiquetaron como 'la atleta' desde muy joven y simplemente seguí con esa [etiqueta]… todo era segunda mano al deporte". "Eres una atleta, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién es Brittany? No lo sé", continuó George. "Lucho todos los días para saber quién es". Brittany George Brittany George | Credit: Photo by Dustin Satloff/Getty Images Tras la noticia de su muerte, familiares y amigos de George compartieron homenajes personales en las redes sociales. "Britt, lo siento mucho. Lamento mucho que haya terminado así", escribió la también esquiadora Abbey Willcox junto a una foto de Instagram de la pareja. "Hicimos muchas primicias juntos: la primera competencia, los primeros dobles en la nieve, la primera Copa del Mundo. Literalmente viajamos por el mundo juntos. Lo siento mucho ❤️", agregó. "Realmente no sé qué decir, todavía estoy procesando esto. Espero que hayas encontrado la paz, de verdad". Se creó una cuenta de GoFundMe en nombre de la familia de George para cubrir los costos del funeral. El dinero adicional recaudado se donará a Lifeline, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo en situaciones de crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana. "Cualquiera que conociera a Brittany sabía que era decidida y valiente, a la vez que cariñosa y amable", dice la página de George. "Siempre dispuesta a apoyar a cualquiera que necesitara una mano con un compromiso tan desinteresado, era un honor ser llamada su familia o amiga". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce está considerando suicidarse, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), mande un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" a la Crisis Text Line al 741-741 o vaya a suicidepreventionlifeline.org.

