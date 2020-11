Close

Una madre de Virginia salió de fiesta y no la volvieron a ver viva: nadie sabe qué pasó La madre de 36 años abandonó a su grupo de amigos sin decir una sola palabra y ahora su familia llora su muerte. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Virginia confirmaron que una joven madre que había desaparecido después salir una noche de juerga fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias. Sheena West, de 36 años, fue vista por última vez el sábado por la noche cuando se ausentó del grupo de amigos con el que había salido en Virginia Beach sin decir una sola palabra. Al día siguiente, se denunció su desaparición, según el diario Virginian-Pilot. “Ha estado desaparecida desde el sábado por la noche sin auto, sin teléfono ni cartera, no ha llegado a casa o al trabajo y no está en la cárcel o el hospital. Fue vista por última vez en la costa con nosotros y solamente desapareció”, escribió su amiga Desiree Czoschke en su cuenta de Facebook. “[Estamos] realmente preocupados”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía compartió fotografías de West saliendo de uno de los bares que visitó. En ellas, se ve a la madre aparentemente siendo escoltada por un desconocido, según el diario. Las autoridades confirmaron a sus familiares que el domingo. alrededor de las 8:30 a.m., respondieron a una llamada en la que se informaba de una mujer inconsciente en una residencia de Norfolk. Cuando las autoridades llegaron al lugar, certificaron su defunción. Image zoom Sheena West | Credit: Facebook Por el momento, la policía no ha hecho pública la causa de muerte y se encuentra a la espera del dictamen del médico forense. Por su parte, el refugio de animales donde trabajaba West cerró sus puertas este miércoles para ofrecer a sus compañeros la oportunidad de asimilar lo sucedido. “Estamos cerrados hoy para intentar tomar aliento por el luto de nuestra amiga Sheena West”, escribió el sitio. “Estamos realmente con el corazón rotos y completamente devastados por su familia”. Las autoridades aún no han hecho público quién es el dueño de la propiedad en la que falleció West.

