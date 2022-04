Encuentran muerta a niña mexicana de seis años que estaba desaparecida La pequeña Victoria Guadalupe Rodríguez Martínez desapareció a solo unos pasos de su casa; ahora, su cuerpo fue hallado sin vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 6 de abril de 2022, Victoria Guadalupe Rodríguez Martínez desapareció, a las 5:30 pm, cuando se dirigía a una papelería muy cercana de su casa. Ante ello, de inmediato se informó a las autoridades y se activó la alerta Amber; además, familiares, amigos y vecinos de la menor de seis años comenzaron su búsqueda no solo en la zona aledaña, también en la ciudad y municipios cercanos. Los hechos ocurrieron en Querétaro, México, donde la nena fue encontrada muerta. También, más de cien policías estatales y municipales, apoyados con perros entrenados, fueron desplegados para buscar a pequeña. Este viernes 8 de abril, el cuerpo de la pequeña fue hallado, cubierto en plástico, en el condominio Moros, en Paseos del Marqués, donde vivía la menor. El caso será investigado como feminicidio, según informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para determinar la causa se la muerte. "Con este hecho, en donde se advierte que el cuerpo de la niña fue depositado en el lugar de forma posterior a su búsqueda, se inician nuevas líneas de investigación y se activa el protocolo de investigación en feminicidios", agregó la Fiscalía a los medios de comunicación locales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los análisis del cuerpo determinaron que la ahora occisa presentaba signos de estrangulamiento y lesiones de carácter sexual. El 10 de abril, las autoridades dieron a conocer que, tras realizar una revisión "casa por casa", habían detenido a un hombre presuntamente relacionado con el asesinato de la menor, cuyo departamento donde habita, desde hace dos meses, se ubicaba "justo frente del destino de la niña". Las pistas encontradas fueron las sandalias de la chiquilla e indicios biológicos que fueron analizados por los peritos y genetistas de los servicios periciales", aclaró la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

