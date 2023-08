Tras dos semanas, encuentran muerta a María Fernanda Sánchez estudiante mexicana que desapareció en Berlín Luego de una intensa campaña de búsqueda, donde diversos grupos y asociaciones internacionales se unieron, encontraron el cuerpo sin vida de María Fernanda Sánchez Castañeda de 24 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de julio de 2023, se dio a conocer que María Fernanda Sánchez Castañeda había desaparecido. La policía informó que salió de su casa, ubicada en la zona de Büchnerweg, en Adlershof un barrio al suroriente de Berlín y nunca regresó. Sus padres, Javier Sánchez y Carolina Castañeda, dieron a conocer que "el domingo, cuando marcamos, no nos contestó, ni a los mensajes, y eso nos prendió alarmas rojas. Quisimos buscarla por otros medios y al no lograrlo pedimos que abrieran su puerta y no estaba". La policía mencionó que al interior del departamento de la joven estudiante de 24 años estaban su computadora y el teléfono móvil; lo cual, llamó la atención. Ahora, Maffy, como le llamaban cariñosamente sus progenitores, fue encontrada muerta en un canal de la capital alemana. De acuerdo con medios de comunicación locales, el sábado 5 de agosto, un transeúnte notó un cuerpo flotando en el distrito del canal Teltow de Adlershof por lo que dio aviso a la policía y los bomberos; así, tras sacarla del agua, sus padres, quienes llegaron, desde México a esta ciudad hace varios días, para buscar a su hija, la identificaron. "No se puede asumir ninguna culpa de terceros, de acuerdo con el conocimiento actual", mencionaron las autoridades a los medios de comunicación. Si bien la policía no quiso dar mayores datos al respecto, informó que continúa la investigación. Cabe destacar que horas antes del hallazgo, al mediodía, tiempo local, los padres de la joven habían realizado una reunión de solidaridad en honor a la chica donde se solicitó a los asistentes que vistieran de blanco y llevaran velas "como símbolo de la esperanza que tenemos de encontrar a nuestra hija sana y salva". Así, según se ha mencionado, aproximadamente, más 500 personas se dieron cita en la Embajada de México en Berlín para mostrar su apoyo. Poco después, los señores se pronunciaron ante el deceso. María Fernanda Sánchez Credit: Imagen difundida en sus redes sociales SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 5 de agosto, la policía de Alemania confirmó que nuestra hija María Fernanda fue encontrada sin vida. Agradecemos el apoyo y solidaridad",, mencionaron los padres en un comunicado que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. "Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión. Familia Sánchez Castañeda". María Fernanda Sanchez Credit: Policía Criminal de Berlín Por su parte, la canciller del país azteca, Alicia Bárcenas, envió condolencias a la familia. "Ante lo ocurrido a María Fernanda Sánchez acompañamos, con respeto y solidaridad, a su familia en este difícil y doloroso momento. Seguimos con ustedes. Daremos puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido. Nuestro más sentido pésame", mencionó en su cuenta de Twitter. Esta desaparición ocasionó el movimiento ciudadano y de asociaciones civiles de diferentes nacionalidades; así, la información trascendió de Alemania a otros países en el mundo. De momento, tal como informaron las autoridades, las indagaciones seguirán. Cabe destacar que Javier Sánchez y Carolina Castañeda desestimaron la información de la ficha de búsqueda oficial, donde se mencionaba que la chica sufría "situación psicológica excepcional" y aseguraron que estaba bien. Se desconoce si ellos continuarán en la nación germana hasta concluir con las indagaciones y lo que sucederá con los restos de María Fernanda.

