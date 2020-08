Hallan muerta a madre hispana en Texas: acusan a su marido de secuestrarla El cuerpo de Melissa Banda, de 37 años y madre de tres niños, fue encontrado en el condado de Hidalgo: el marido tenía un largo historial delictivo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven mujer en Texas fue secuestrada y posteriormente encontrada sin vida dejando a tres hijos de de 6,10 y 12 años huérfanos de madre. Ahora las autoridades han acusado a su marido de ser el responsable de su desaparición. Este domingo Richard Ford, de 40 años y residente en McAllen, fue acusado de secuestro agravado, luego de la desaparición de su mujer Melissa Banda, de 37 años, el jueves pasado. Según testigos, la víctima había desaparecido luego de que unos sujetos se la llevaran a la fuerza en una camioneta tipo SUV. El cuerpo de la joven madre fue descubierto sin vida al día siguiente en una zona rural del condado de Hidalgo, según reportó la televisora local KRGV-5, en McAllen. Ford fue detenido el mismo día de la supuesta abducción de su mujer, luego de que testigos lo identificaron como uno de los sujetos que se llevaron a Banda. KRGV reporta que al parecer Banda y Ford se habían divorciado y la joven madre había interpuesto una orden de restricción en contra de su ex, la cual le había sido concedida. Sin embargo, el pasado 30 de junio la hoy fallecida acusó a Ford el violar dicha protección al llamarla por teléfono. “Su exmarido, Richard Ford… la llamó… [esa] mañana… y al responder, Richard se quedó callado en la línea". Image zoom McAllen Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ford permanece en la cárcel del condado de Hidalgo luego de que se le fijara una fianza de $2.5 millones. Adicionalmente, este domingo KVEO-TV en Harlington, TX, reveló que el acusado tenía un grave historial criminal que incluía el asalto a un hombre -en 1998- y una condena de 8 años de cárcel, la cual purgó luego de intentar asesinar a una persona en 2001. Por si eso fuera poco, este mismo 2020 Ford fue arrestado luego de atacar violentamente a un integrante de su familia. En GoFundMe se organizó una recaudación de fondos para costear los funerales de la víctima. "Melissa era una mujer hermosa, inteligente y amable. Ella era la mamá de 3 niños (de 6,10 y 12 años) ¡que lo eran todo para ella!", exclamó Jennifer Cárdenas, organizadora de la colecta en redes. "Le gustaba entrenar al equipo de fútbol soccer de sus hijas, trabajaba a tiempo completo y siempre estaba dispuesta a ayudar a los menos afortunados".

