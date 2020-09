Encuentran muerta dentro de su carro a joven madre desaparecida en California Mikeona Johnson, de 23 años, salió de su casa en Los Ángeles el 9 de septiembre a buscar comida y nunca regresó. Las autoridades encontraron el cadáver de la joven madre dentro de su carro. ¿Qué pasó? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mikeona Johnson, una joven madre que desapareció en California, fue encontrada muerta dentro de su carro. El pasado 9 de septiembre salió de su apartamento a buscar comida a un restaurante de hamburguesas en su vecindario al sur de Los Ángeles y no regresó. Sus familiares y amigos la buscaron desesperadamente durante una semana, reportando a la joven de 23 años —quien tiene dos hijos— como desaparecida. La última vez que fue vista llevaba puestos una camiseta morada y pantalones deportivos. Image zoom Mikeona Johnson LAPD Su cadáver fue encontrado dentro de un Mercedes-Benz plateado del 2003, a solo unas cuadras de donde vivía. El automóvil no había sido visto antes por las autoridades cuando buscaron en esa zona. Image zoom Mikeona Johnson Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la policía, su cadáver fue encontrado en el asiento trasero del carro. Se realizará una autopsia para determinar la causa de su muerte. Image zoom Mikeona Johnson LAPD “Mi madre tiene que enterrar a su hija", dijo entre lágrimas Allisha Tillman, la hermana de la víctima, a KCAL. “Yo tengo que enterrar a mi hermana y alguien sabe algo". Kashe Amos, prima de Johnson, añadió al mismo canal de televisión: "Ella siempre era noble con la gente. Hacía lo que podía para ayudar a otros y no sé por qué alguien le haría esto a ella". Su tía Lakeisha Amos la describió como una gran madre. "Ella era un amor. Ella no bebía, no salía a discotecas, no salía a fiestas", dijo. "Era una madre muy dedicada". Si tiene información sobre este caso por favor llame al 1-800-222-TIPS.

