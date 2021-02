Close

Hallan sin vida a una joven desaparecida en Kansas tras el asesinato de su novio La búqueda de Kaylah Blackmon, de 18 años, acabó en tragedia cuando se encontró su cadáver en su auto. Ahora su familia se pregunta qué pasó. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos días después de que la policía de Wichita, KA, pidiera la ayuda del público para localizar a Kaylah Blackmon, la adolescente apareció sin vida dentro de su auto. Las autoridades habían dado la alarma el martes de que la joven podría estar en peligro luego del asesinato de su novio Michael Beasley, de 17 años, quien había sido encontrado sin vida el lunes por la mañana frente a una iglesia abandonada. Los agentes inmediatamente iniciaron la búsqueda de la joven de 18 años y su automóvil, un Ford Escape. Finalmente unos agentes encontraron el jueves el auto de Kaylah estacionado en un edificio de apartamentos alrededor de seis millas de distancia de la iglesia abandonada. El cuerpo sin vida de la joven estaba dentro del vehículo. "La investigación continúa y los investigadores aún están trabajando para determinar las circunstancias de lo ocurrido en este caso", informó la policía a través de un comunicado, de acuerdo a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Wichita Police Department/Facebook Una tía de la víctima que pidió no ser identificada comentó que la joven era una chica común de su edad, muy divertida, pero declinó opinar sobre el novio. "Era una niña típica, divertida. Contaba chistes y pasaba tiempo con la familia", expresó la tía al diario local The Wichita Eagle. Por su parte, la madre de Kaylah aseguró al rotativo que su hija era una buena chica que deseaba estudiar una profesión en el mundo de la belleza y ayudar a su hermana, que hace poco la hizo tía. "Siempre tendré un hueco en mi corazón, pero contaré tantas historias sobre ella, para mantener vivo su recuerdo", declaró la madre. "Era la mejor hija, hermana, nieta, y amiga, que cualquiera hubiese querido tener".

