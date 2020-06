¡Encuentran muerta a famosa influencer de 16 años! Consternación alrededor de la muerte de la bella joven, quien ya superaba el millón de seguidores en la popular plataforma de Tiktok. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus fans están desconsolados. “RIP, SIYA KAKKAR”, escribió uno de los primeros en conocer la noticia. “Mi motivo para tener TikTok en mi teléfono ya no existe, descansa en paz, angelito” dijo otro; “extrañaremos mucho la sonrisa más linda. Mi más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Que su alma encuentre el descanso eterno”, escribió alguien más. Así reaccionó el mundo a la muerte de la joven hindú Siya Kakkar, que ya contaba con más de un millón de seguidores en la plataforma anteriormente mencionada. Este fue su último post de Instagram, en el que se le puede ver bailando hace apenas unos días. Eran precisamente estas coreografías lo que le habían vuelto popular en las redes y fue su manager quien confirmó la triste noticia de su muerte: “Sin palabras. Seguirás siendo la mejor artista. Descansa en paz”. El famoso actor Jay Bhanushali quiso comunicar el pésame y compartió sus condolencias con sus seres queridos: “Mi más sentido pésame a la familia de Siya Kakkar”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fotógrafo Virla Bhayani se mostraba incrédulo. “Acabo de hablar con la agencia de talento de Arjun Sarin, quien anoche mismo había hablado con ella para una colaboración con un tema de música y me dijo que la sintió de buen humor y perfectamente bien. Ni siquiera su manager tiene idea qué pudo ir tan mal como para que ella tuviera que marcharse así...”, expresó consternado. Image zoom IG Siya Kakkar Aunque se manejan algunas teorías de cómo y por qué sucedió su muerte, nadie ha dado detalles todavía al respecto. Se sospecha que se trató de un suicidio, de acuerdo a una noticia que fue publicada en India Today. Descanse en paz.

