Encuentran decenas de cuerpos descompuestos dentro de unos camiones de mudanza en Nueva York Líquidos escurrían de los costados de los vehículos aparcados cerca de una funeraria; su espantosa peste fue la que provocó que vecinos en Brooklyn dieran alerta a la policía. By Mayra Mangal Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Ciudad de Nueva York se ha estremecido ante el macabro descubrimiento de decenas de cuerpos putrefactos que estaban almacenados en el interior de unos camiones de mudanza a las afueras de una funeraria en Brooklyn. En el interior del local también había cadáveres regados por el suelo, según explican fuentes. Hacia las 11:10 a. m. del miércoles se recibió una llamada al 911 informando que había unos cuerpos apilados en el interior de unos camiones en una calle del barrio de Flatlands, en el condado de Brooklyn, según confirmó un portavoz de la NYPD a People. Al acudir al llamado, la policía empezó a indagar y ahí se percataron de que los camiones pertenecían a la funeraria Andrew T. Cleckley Funeral Services, próxima a los vehículos. El número exacto de cuerpos no ha sido confirmado aún oficialmente. Sin embargo, The New York Post reporta que según una fuente se han encontrado entre "40 y 60 cuerpos" apilados unos sobre otros. Líquidos escurrían de los costados de los vehículos de alquiler de la empresa U-Haul y su espantosa peste fue la que provocó que vecinos dieran alerta a la policía. De acuerdo a la estación WABC, de Nueva York, el director de la funeraria alquiló los camiones luego de que la empresa se quedara sin espacio en sus cámaras refrigeradoras. "Así no se respeta a los fallecidos. Ese podría haber sido mi padre, mi hermano", exclamó al Post John DiPietro, dueño de un restaurante cercano al lugar de los hechos y quien asegura que él pudo observar cómo apilaban los cuerpos en los camiones durante por lo menos un par de semanas. "Eso no se le hace a los muertos", lamentó. Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado expresó al canal PIX-11 que "los directores de funerarias están obligados a almacenar [los cuerpos] de los fallecidos mientras esperan su entierro o para la disposición final del cuerpo en condiciones apropiadas y siguiendo la prevención de infecciones y precauciones de control correspondientes". Image zoom LANE/EPA-EFE/Shutterstock SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El impactante hallazgo ocurre a solo unos días de que otra fuente anónima alertara a las autoridades sobre la presencia de cuerpos sin vida en el interior del asilo de ancianos Subacute and Rehab Center, del poblado de Andover, en Nueva Jersey. Se desconoce si los cuerpos encontrados este miércoles corresponden a víctimas de la COVID-19. Tanto Nueva York como Nueva Jersey son dos de los estados más golpeados por la pandemia. Tan solo en el primer estado suman más de 23,000 los fallecidos, según indica The New York Times. Dicha cantidad sumaría más que el numero total de víctimas en dicha entidad fallecidas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre y la guerra de Vietnam juntos. Hasta el momento no se han producido arrestos. La investigación continúa. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

