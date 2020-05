Encuentran los restos de una niña de 10 años en el patio de una casa cubierta de heces Una pareja de Tennessee afronta cargos de abuso agravado a tres menores de edad, uno de los cuales supuestamente fue confinado por años a un sótano alimentándose solamente de pan y agua. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una pareja de Tennessee se encuentra tras las rejas luego del hallazgo de restos humanos en el patio de su casa y ser acusado de abusos de menores. El fiscal del estado confirmó que Michael Anthony Gray, Sr., de 63 años, y su esposa Shirley Ann Gray, de 60, fueron arrestados este lunes bajo cargos de abuso infantil agravado y negligencia, y abuso de un cadáver de una niña de 10 años. De acuerdo al diario The Knoxville News Sentinel, las autoridades recibieron una llamada el pasado viernes para reportar que un niño vagaba por una carretera solo. Según la publicación, el pequeño fue identificado y la investigación llevó a las autoridades hasta la casa de la pareja en el condado de Roane, donde encontraron a otro niño de 11 años. Image zoom ROANE COUNTY SHERIFF'S OFFICE Según informes del departamento estatal de Servicios Infantiles, el pequeño alertó a las autoridades de la existencia de otro adolescente de 15 años, quien se encontraba encerrado en contra de su voluntad en el sótano de la casa de la pareja, así como los restos de la niña que fue enterrada en el patio de la residencia. Las autoridades confirmaron que el sospechoso confesó la existencia del adolescente y el entierro de la pequeña, cuyos restos fueron recuperados el pasado sábado, según la cadena WVLT. De acuerdo a la orden de arresto, la niña tenía 10 años en el momento de su fallecimiento en el 2017, según People. Los reportes indican que el adolescente fue confinado en el sótano en el 2016 como castigo por haber robado comida. Desde entonces, no había tenido contacto con el mundo exterior y solo lo alimentaban con pan y agua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía asegura que la residencia estaba cubierta de heces de animal y olía fuertemente a orina, mientras que el sótano era un basurero sin agua y con varios cables de electricidad expuestos. Por el momento, aún no se sabe la causa de muerte de la pequeña, pero se llevará a cabo una autopsia para determinarla. De acuerdo a los medios locales, los niños no son hijos biológicos de la pareja, si bien tenían su custodia legal.

Close Share options

Close View image Encuentran los restos de una niña de 10 años en el patio de una casa cubierta de heces

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.