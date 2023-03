Encuentran a los cuatro estadounidenses secuestrados en México; hay dos muertos El pasado viernes, se reportó que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron retenidos luego de cruzar al frontera con México. Ahora, se informa que fueron hallados, pero dos sin vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 3 de marzo de 2023, se dio a conocer que cuatro ciudadanos estadounidenses que se encontraban en Tamaulipas, México, habían sido secuestrados y se solicitó ayuda de las autoridades locales para su búsqueda. Ahora. Se revela que dichas personas fueron encontradas, pero dos de ellas están muertas. "Hace 35 minutos fue confirmado por la Fiscalía [del Estado de Tamaulipas que] de los cuatro [ciudadanos estadounidenses] hay dos fallecidos, una persona herida y otra con vida", informó Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, en una llamada en vivo durante La mañanera, la conferencia matutina que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes. "Van las ambulancias y el resto de personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir". Justamente, el mandatario tomó la palabra para enviar un mensaje a las familias y a las autoridades de Estados Unidos. "Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al Gobierno de Estados Unidos nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo", comentó el López Obrador. "Se va a buscar a los responsables, se les va a castigar". La desaparición de estas personas ocurrió luego de que ingresaran a la ciudad de Matamoros en un vehículo con matrícula de Carolina del Sur. Momentos después de cruzar la frontera, el auto fue emboscado por "hombres armados no identificados", mencionó, hace unos días, el FBI en un comunicado. Policia Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, un funcionario estadounidense que está involucrado con la investigación dijo al medio CNN que se creen que las víctimas fueron atacadas de manera errónea por un cartel mexicano que posiblemente los confundió con traficantes de drogas haitianos. El gobierno de Estados Unidos se había pronunciado con anterioridad a este hecho. "Este tipo de ataques son inaceptables. Nuestros pensamientos están con las familias de estas personas y estamos listos para brindar toda la asistencia consular adecuada", mencionó Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.

