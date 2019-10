Encuentran en Florida a tres niñas que vivían en una casa con 245 animales, algunos de ellos muertos La policía de Edgewater, Florida reportó del descubrimiento de tres niñas menores de 10 años que estaba en viviendo en una casa con 245 animales, algunos de ellos muertos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tres niñas menores de 10 años fueron encontradas en una casa de Edgewater, Florida, viviendo en condiciones "deplorables" y rodeadas de 245 animales –algunos de ellos muertos- así como sus heces fecales, pelo y basura. El espantoso hallazgo se produjo este fin sábado cuando la policía realizaba una visita para cerciorarse del bienestar de las menores. Cuando llegaron al lugar encontraron a tres niñas de ocho, nueve y diez años. "No quedó claro si tanto las niñas como los animales estaban bajo un cuidado apropiado", informó la policía. La escena en dicho lugar era dantesca. Había cuatro perros, dos gatos, diez petauros de azúcar, un erizo, 95 ratones, 60 ratas adultas, 23 ratas bebé, 14 pájaros, un geco, una tortuga, nueve conejillos de indias, 12 conejos, cuatro hamsters y siete dragones barbudos, según informa People. También de había "comida podrida", heces fecales y orines "por todo" el lugar. La inspección produjo el arresto de tres adultos: Melissa Hamilton, Greg Nelson y Susan Nelson, estos últimos padres de las niñas. Las menores fueron recogidas de la vivienda por el Departamento de Servicios Infantiles y de Familias de Florida que las ha colocado temporalmente bajo custioda de un familiar. Por su parte el Control de Animales de Edgewater se ha hecho cargos de los animales, colocando algunos de ellos en albergues. Image zoom City of Edgewater Police Department Image zoom City of Edgewater Police Department Susan Nelson, madre de las niñas, fue arrestada y enfrenta múltiples cargos de maltrato a menores y animales: Image zoom City of Edgewater Police Department Melissa Hamilton, novia del padre de las tres menores, está recibiendo ayuda luego de que intentó suicidarse: Image zoom City of Edgewater Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El descubrimiento fue posible gracias a que el padre de las niñas llamara a la policía pues había terminado con su mujer y con Hamilton (su novia) y que la madre de las niñas le prohibiera llevarse a sus hijas con él. Greg se encuentran bajo custodia de las autoridades de Edgewater, mientras que su exmujer está en la cárcel de Volusia County Branch sin derecho a fianza. Por su parte Hamilton fue llevada a una institución local para recibir tratamiento pues intentó suicidarse. Los tres enfrentan tres cargos de abuso infantil más 66 cargos por crueldad animal, respectivamente, según reporta The Washington Post. Advertisement

