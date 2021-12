Encuentran el cuerpo sin vida de una cantante e influencer mexicana que estaba desaparecida Ebony Ortiz desapareció el 16 de noviembre de 2021; tras varias semanas de búsqueda fue localizada muerta en un poblado mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 16 de noviembre de 2021, se dio a conocer la desaparición de Ebony Ortiz, una cantante, influencer y activista mexicana, que vivía en localidad de Atlixco, Puebla, en México. Tras poco más de un mes de búsqueda por parte de su familia y amigos, la joven fue hallada muerta, en la madrugada del pasado 24 de diciembre, en un terreno baldío y con signos de violencia, según confirmó la hermana de la chica. "La noticia es cierta. Encontramos a mi hermana [Ebony Ortiz], no como queríamos volver a verla, no tuvimos la oportunidad ni de hablar ni de saber qué fue lo que pasó, realmente tenía la esperanza de que por enojo, un berrinche o que sé yo estuviera por ahí", mencionó Sonia Ortiz en su cuenta de Facebook. "Encontraron a mi hermana en un terreno abandonado, su cuerpecito; la lastimaron y la mataron de la forma más cobarde posible, eso es lo que realmente pasó". La familiar, quien reiteró su esperanza de encontrarla con vida, también hizo un llamado público en este momento difícil. "Pido que respeten su memoria y respeten el sufrimiento que llevamos en el alma. Quien trató con mi hermana saben lo hermosa, talentosa, creativa y animada que era. Recuerden lo bueno que dejó en este mundo, que todos vamos de paso y nadie es perfecto", concluyó. Ebony Ortiz Credit: Ebony Ortiz Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia sobre la muerte de la también fotógrafa convocó a cientos de mujeres en una marcha silenciosa, que se llevó a cabo, el 27 de diciembre, en el mencionado estado. Ahí se solicitó justicia y encontrar al o los responsables. Ebony Tookie Ortíz Rangel, nombre completo, tenía 21 años, era madre de dos hijos.

