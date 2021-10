Encuentran a dos hermanas inmigrantes, de 4 y 6 años, solas en la frontera de Arizona Las autoridades fronterizas encontraron a dos niñas inmigrantes, de 4 y 6 años, vagando solas en la frontera cerca de Yuma, Arizona. Las hermanitas fueron abandonadas en una zona pantanosa y tenían un papel con estos datos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos hermanitas inmigrantes, de 4 y 6 años de edad, fueron encontradas vagando solas en una zona pantanosa de la frontera de Yuma, Arizona, reportó Univision Noticias. Las pequeñas fueron encontradas por oficiales de la patrulla fronteriza cerca de la presa Morelos. Las niñas fueron encontradas el martes y tenían una hoja de papel con el número de teléfono de un familiar en Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Yuma publicó fotos de las menores de edad en su cuenta de Facebook. "Esta tarde, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de Yuma encontraron a dos hermanas migrantes jóvenes vagando en el área pantanosa al sur de la presa Morelos, que es un punto de cruce de uso frecuente por menores (migrantes) no acompañados", dice el mensaje. "Los agentes que trabajaban en el área vieron a las niñas de seis y cuatro años solas. Un agente del Sector Yuma, preocupado por su seguridad, se acercó rápidamente a las jóvenes y las escoltó a un terreno más seguro", añade el texto. Las hermanitas venían vestidas de rosado y traían una mochila, una de ellas tenía un suéter con un dibujo de unicornio. Al parecer no sufrieron daños físicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dos Niñas perdidas en la frontera Credit: @usbpchiefyum/Instagram - US Border Patrol Yuma Sector "Las chicas llevaban una nota con la información de contacto de su tía. Las niñas fueron detenidas y se intentará reunirlas con la familia", concluye el mensaje de los agentes fronterizos. Dos Niñas perdidas en la frontera Credit: @usbpchiefyum/Instagram - US Border Patrol Yuma Sector Hace unos días, agentes de la Patrulla Fronteriza del El Centro, en California, encontraron a una niña de 7 años sola cerca de la frontera de Calexico. Según las autoridades, un coyote (o traficante de personas) subió a la niña a un muro y luego la bajó del lado estadounidense usando una cuerda, abandonándola allí. La crisis migratoria parece no tener fin. Entre octubre del año pasado y finales de agosto de 2021, la Patrulla Fronteriza detuvo a 130,710 menores solos en la frontera con México, reporta Univision Noticias. En septiembre de este año, una niña inmigrante de 2 años y su hermanito de 3 meses fueron encontrados solos en la frontera cerca del Río Bravo con una carta diciendo que los pequeños eran hermanos y venían de Honduras.

