¡Macabro hallazgo! Encuentran cuerpos de dos niños en una casa en Idaho Las autoridades descubrieron los restos humanos luego de registrar la propiedad del padrastro de una adolescente y un niño que desaparecieron misteriosamente el año pasado. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los restos de dos niños fueron descubiertos en el patio de la casa de Idaho del escritor Chad Daybell, padrastro de dos chicos que desaparecieron el año pasado, según reportaron medios locales. Según se informó en una rueda de prensa en la Oficina del Sheriff del Condado de Fremont, las autoridades notificaron a Lori Vallow Daybell, la esposa del sospechoso y madre de los niños desaparecidos, sobre el hallazgo. Él fue arrestado bajo sospecha de ocultar y destruir evidencia. Los resultados de las autopsias realizadas a los restos aún no se han revelado. Image zoom Uncredited/AP/Shutterstock (2) "Los detectives e investigadores han recuperado lo que se cree que son restos humanos que no se han identificado en este momento", dijo el subdirector de la policía de Rexburg, Gary Hagen, reportó CNN. Según informó People, el fiscal de Madison County, Rob Wood, confirmó que los restos pertenecen a niños. Los hijos de Vallow Daybell, Tylee Ryan y Joshua —de 17 y 7 años, respectivamente— fueron vistos por última vez en septiembre del pasado año. Según las autoridades policiales, la pareja se negó a cooperar cuando se inició la investigación del caso e incluso se fueron del estado. Image zoom Rexburg Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daybell, en sí, se encuentra bajo investigación por asesinato potencial, intento de asesinato y cargos de conspiración por la muerte de su primera esposa, Tammy Daybell, quien murió dos semanas antes de que él se casara con Vallow Daybell, informó People. Mientras tanto, Vallow Daybell también está tras las rejas acusada de abandono de un menor de edad, obstrucción de una investigación y no reportar la desaparición de sus hijos a la policía, informó CNN. Ella se declaró inocente y tiene una fianza de $1 millón.

