Encuentran los cuerpos de los 4 hermanos arrancados de los brazos de sus padres por las fuertes inundaciones en Kentucky Los cadáveres de Maddison de 8 años, Riley Jr. de 6, Nevaeh de 4 y Chance Noble de apenas 18 meses fueron recuperados en Kentucky, tras las fuertes inundaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inundaciones Kentucky Inundaciones Kentucky | Credit: Getty Images Las fuertes inundaciones que han sacudido la zona oeste del estado de Kentucky han dejado imágenes casi inimaginables solo unas horas antes. Casas totalmente arrasadas por el agua, desaparecidos todavía sin encontrar y más de 25 fallecidos, una cifra que sigue en aumento según el gobernador Andy Beshear. Pero sin duda, la noticia que más impacta es el la de la trágica muerte de cuatro hermanos de edades comprendidas entre los 8 años y los 18 meses, cuyos cuerpos han sido recuperados e identificados en las últimas horas. Los rescatistas encontraron los cadáveres de Chance Noble, de 18 meses, y Maddison Noble, de 8, en la comunidad de Montgomery, en el condado de Knott, el viernes, solo un día después de que se descubrieran los cuerpos de Nevaeh Noble, de 4 años, y Riley Noble Jr., de 6, según informó el diario The Lexington-Herald Leader. Los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres Riley Noble y Amber Smith cuando un diluvio llenó su casa de agua según contó una prima de las víctimas al periódico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se subieron al techo y todo lo que estaba debajo fue arrastrado con ellos y con los niños. Se las arreglaron para llegar a un árbol y sostuvieron a los niños unas horas antes de que llegara una gran marea y se los llevara a todos al mismo tiempo", dijo Brittany Trejo. "La madre y el padre quedaron varados en el árbol durante ocho horas antes de que alguien llegara para ayudar", añadió dicha fuente. Inundaciones Kentucky Inundaciones Kentucky | Credit: Getty Images En la noche del 28 de julio, las autoridades de Kentucky recomendaron a la población que evacuara sus casas en torno al Lago Panbowl, cerca de Jackson debido a la crecida de las aguas del río Kentucky y "una descarga de fango" observada cerca de la presa del lago. En la localidad de Whitesburg, las aguas anegaron Appalshop, un centro de artes y educación renombrado por la promoción y preservación de la historia y la cultura de la región. Las autoridades dieron cuenta de crecidas rápidas en ríos y arroyos en el este de Kentucky, el oeste de Virginia y el sur de Virginia Occidental, áreas afectadas por las tormentas en los últimos días. El presidente Joe Biden ha declarado la "situación de catástrofe" y ha ordenado "ayuda federal" para facilitar las tareas de rescate y recuperación. Inundaciones Kentucky Inundaciones Kentucky | Credit: Getty Images

