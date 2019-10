Encuentran un cadáver en una alcantarilla de Nueva York: llevaba semanas ahí y fue carcomido por las ratas Trabajadores de una telefónica encontraron en una alcantarilla de Nueva York el cuerpo carcomido por las ratas de un hombre que habia caído ahí hace semanas. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Trabajadores de una compañía telefónica en Nueva York hicieron un macabro descubrimiento este martes al encontrar el cuerpo de un hombre dentro de una alcantarilla en una céntrica esquina de Manhattan. El cadáver llevaba aproximadamente dos semanas ahí y estaba carcomido por las ratas, según contaron testigos. El cuerpo se encontraba en el cruce de la calle 58 y la Octava Avenida, a solo una calle del mundialmente famoso Central Park. Se supone que la víctima era un vagabundo que deambuló hasta la alcantarilla brincándose vallas de seguridad de la compañía Verizon hasta llegar al agujero que estaba destapado. Al parecer el hombre cayó ahí el pasado 30 de septiembre como se pudo comprobar al revisar cámaras de seguridad que captaron su silueta pasando cerca de la alcantarilla hacia las 2:30 a.m. para luego desaparecer repentinamente y nunca salir de nuevo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el pasado martes trabajadores de Verizon regresaron al lugar para continuar sus labores descubrieron el cadáver putrefacto da cara arriba y tumbado sobre unos cables. Según la policía el cuerpo había sido parcialmente por las ratas y estaba muy descompuesto. “El olor era indescriptible”, comentó al New York Post un trabajador. Se desconoce si al momento de su caída había trabajadores vigilando la alcantarilla, pero fuentes afirman que nadie se dio cuenta de que dentro del agujero había un cuerpo, según reveló una fuente a dicha publicación. La víctima fue descrita por la policía como un hombre de entre 30 y 40 años que llevaba una camisera y shorts. El forense realiza las averiguaciones para determinar la causa de muerte. Advertisement EDIT POST

