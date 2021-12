Encuentran cadáveres de una familia hispana en casa en Minnesota. Los detalles de la tragedia La policía encontró los cadáveres de cuatro adultos y tres niños en una casa en Minnesota. La familia fallecida es hispana. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siete cadáveres de una familia hispana fueron encontrados en una casa en Moorhead, Minnesota el sábado en la noche. Sobre las 8 p.m., oficiales de la policía y el departamento de bomberos de Moorhead fueron a la residencia y encontraron a cuatro adultos y a tres niños muertos, reporta PEOPLE. Los fallecidos fueron identificados por las autoridades como: Belin Hernández, de 37 años; Marleny Pinto, 34; Breylin Hernández, 16; Mike Hernández, 7; Marbely Hernández, 5; Eldor Hernández Castillo, 32; y Mariela Guzmán Pinto, 19. La policía fue a la casa tras ser contactados por familiares que estaban preocupados por el bienestar de la familia. No habían señales de entrada forzada a la casa. La causa de sus muertes aún está bajo investigación, informó la oficina del médico forense del condado de Ramsey. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crime Credit: Getty Images Las autopsias preliminares descartan que sus muertes se deban a una golpiza o algún incidente violento. Se están analizando muestras de sangre para determinar una posible causa de la tragedia. Los niños asistían a escuelas en Moorhead y ya se ha notificado de sus muertes a sus maestros y compañeros de clase para que puedan sanar y procesar esta pérdida. Las escuelas enviaron mensajes de condolencia a los familiares afectados. Vecinos hablaron con medios locales, describiendo a la familia que falleció como personas amistosas y tranquilas, y añadiendo que los niños pasaban mucho tiempo jugando afuera en el patio. Los vecinos aseguran que están en shock. El misterioso caso está bajo investigación. Las autoridades aseguran que no hay una amenaza inminente para esta comunidad en Minnesota.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran cadáveres de una familia hispana en casa en Minnesota. Los detalles de la tragedia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.