Encuentran cadáver de padre que murió salvando a sus hijos de ahogarse en un río en Texas El cadáver de Victor Villanueva fue encontrado en el Río Guadalupe en Texas. El hombre salvó a sus hijos de ahogarse y luego desapareció en las aguas. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Victor Villanueva Credit: GoFundMe El cadáver de Victor Villanueva, de 30 años, fue encontrado el lunes en el Río Guadalupe en Texas. El padre fue reportado como desaparecido después de tirarse al agua a salvar a sus hijos de ahogarse, y perderse en las aguas. Según reporta KABB, Victor Villanueva fue encontrado sin vida sobre las 3 p.m. Dos de los hijos de Villanueva fueron arrastrados por las fuertes corrientes del río y el padre se lanzó al río a salvarlos. Una mujer de 22 años, Casandra Kendrick, asistió a Villanueva y llevó a los niños a tierra firme. Casandra regresó al río y murió tratando de sacar a Villanueva de las aguas. El teniente Javier Luna del condado de Guadalupe contó los detalles del incidente a la prensa. El padre se lanzó al río a ayudar a los pequeños, Casandra vio lo que estaba pasando y ayudó al padre a sacar a sus hijos de las aguas. Cuando ya los niños estaban a salvo, ella intentó salvarlo a él pero ninguno de los dos regresó a la superficie. Fue entonces que testigos llamaron a las autoridades y comenzó la búsqueda de ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cadáver de Casandra fue encontrado el domingo en la noche en el río. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para ayudar a la familia Villanueva después de esta tragedia. "Él era un maravilloso y amoroso padre, esposo, hijo, hermano, tío y amigo", dice un mensaje en esta página que pide ayuda para su pareja, Norma, y los hijos de ambos. Que en paz descanse.

